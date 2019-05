Razzia in onderzoek naar corruptie bij Porsche

Het Duitse gerecht voert met de grote middelen huiszoekingen uit op het hoofdkantoor van de autobouwer Porsche en enkele andere locaties. Dat gebeurt in een dossier van corruptie.

Volgens het parket van Stuttgart, de thuisbasis van Porsche, wordt een belastingcontroleur ervan verdacht confidentiële informatie doorgespeeld te hebben aan een fiscaal adviseur van de autoconstructeur, in ruil voor voordelen.

In totaal doorzochten 176 politieagenten en 10 magistraten meerdere adressen in en rond Stuttgart. Dat gebeurde onder meer in kantoren van Porsche, bij de fiscale administratie en een fiscaal consultant.