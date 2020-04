Recticel houdt lentekuis in portefeuille

Opvallend nieuws bij Recticel : ruim twee jaar nadat de chemiegroep de afdeling in de etalage zette , is de auto-interieurafdeling de deur uit. Recticel brengt 51 procent van de tak onder bij de Beierse private-equitygroep Admetos. De resterende 49 procent kan potentieel vanaf maart 2024 de deur uit.

Bijna even opvallend: Recticel verkoopt ook zijn belang van 50 procent in zijn joint venture Soepelschuim aan de Oostenrijkse partner Greiner. De relatie tussen beide partners was sinds vorig jaar vertroebeld: de Oostenrijkse kozen de kant van Kingspan toe de Ieren een - afgeblokt - bod uitbrachten op de isolatietak van de Belgische rivaal.