Redder Audi Brussel gaat met pensioen

Patrick Danau, de directeur van Audi Brussel, gaat binnenkort met pensioen. Door de komst van de elektrische SUV e-tron redde hij de toekomst van de fabriek.

Audi Brussel verliest zijn belangrijkste ambassadeur. De Gentenaar Patrick Danau gaat over enkele weken met pensioen. Dat vernam De Tijd van verschillende bronnen.

Danau is een beetje de redder van de fabriek in Vorst. Toen enkele jaren geleden duidelijk werd dat de fabriek de productie van het populaire kleine model A1 dreigde te verliezen, zette Danau alles op alles om een ander model binnen te halen.

Met een sterk dossier en brede politieke steun in België sloeg Danau begin 2016 zijn slag. Tot grote ergernis van de Duitse vakbonden wees het Audi-hoofdkantoor in Ingolstadt de productie van zijn paradepaardje, de eerste volledig elektrische Audi, toe aan de Belgische fabriek. Die beslissing gaf de 2.500 werknemers in Vorst werkzekerheid tot 2025.

Audi investeerde de voorbije jaren 600 miljoen euro in zijn Belgische fabriek, die helemaal werd aangepast aan de elektrische productie. Danau bouwde de voorbije jaren de carrosseriebouw, de lakafdeling en de montagelijn helemaal om en zette een eigen batterij-assemblagelijn op. 'De laatste twee jaar heeft hij aan 200 procent geleefd en dag en nacht in de fabriek gewerkt', zegt een vakbondsman.

VW-man

Met zijn kenmerkende snor en zakelijke stijl was Danau het prototype van de Duitse ingenieur. De Gentenaar werkte dan ook zijn hele leven voor de groep Volkswagen.

Op zijn 22ste startte Danau zijn carrière in de fabriek van Vorst, waar hij na een tussenstop in Zuid-Afrika tot 2006 werkte. Nadat hij de fabrieken van VW in Emden (Duitsland) en Pamplona (Spanje) had geleid, keerde hij in 2014 terug naar Brussel.

Danau, die eind maart 63 wordt, zinspeelde naar verluidt al langer op zijn pensioen. Zijn vertrek komt niettemin op een bijzonder moment. Sinds september rollen de eerste elektrische e-trons in Vorst van de band.

De opstart verliep moeilijk. De eerste levering moest weken worden uitgesteld door een softwarebug. Bovendien kreeg Audi het aan de stok met zijn Zuid-Koreaanse batterijleverancier LG Chem.

Met het vertrek van Danau worden de twee grote Belgische autofabrieken niet langer door een Belg geleid. Vorig jaar nam Eric Van Landeghem afscheid als fabrieksdirecteur van Volvo Car Gent. De Antwerpenaar kreeg daarop een onduidelijke adviseursfunctie in het Zweedse hoofdkantoor van Volvo.

Volgens welingelichte bronnen verweet Volvo Van Landeghem dat de opstart van het nieuwe model, de kleine SUV XC40, met heel wat moeilijkheden gepaard ging. Bovendien werd de grote staking in 2017, de eerste in 38 jaar, hem hoog aangerekend. Van Landeghem werd in Gent intussen opgevolgd door de Duitser Stefan Fessler (ex-Opel).