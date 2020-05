Renault: 'Geen intentie om site van Maubeuge te sluiten'

De Franse automaker Renault is niet van plan om de site van Maubeuge in het noorden van het land te sluiten. Dat benadrukt voorzitter Jean-Dominique Sénard/

De voorzitter van de Renault-groep, Jean-Dominique Sénard, verzekerde zondag dat hij 'niet van plan' is om de site van de autofabrikant in Maubeuge in het noorden van het land te sluiten. Enkele duizenden mensen demonstreerden zaterdag in de stad tegen het besparingsplan aangekondigd door de groep. Volgens meerdere geruchten zou de fabriek in Maubeuge kunnen dicht gaan.