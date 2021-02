Renault boekt 8 miljard euro verlies

De Franse autobouwer Renault verloor vorig jaar netto 8 miljard euro door de coronacrisis.

8 miljard euro: zoveel bedraagt de coronafactuur van 2020 voor Renault. De Franse autobouwer maakte het gigantische nettoverlies vrijdagochtend bekend. De dieprode cijfers zijn vooral toe te schrijven aan Nissan, waarin Renault een belang van 43,4 procent heeft. De Japanse partner leverde Renault een verlies van bijna 5 miljard euro op.

De omzet van Renault daalde vorig jaar naar 43,5 miljard euro, 22 procent minder dan het jaar ervoor. In de tweede jaarhelft kon de autogroep de schade beperken tot 660 miljoen euro nettoverlies.

Renault zag zijn verkoop vorig onder de 3 miljoen auto's zakken, 21 procent minder dan in 2019. Ook in België kende Renault een bar slecht jaar. In ons land werden 31.895 exemplaren ingeschreven, 34 procent minder dan in 2019. Renault viel daardoor terug tot de vierde plaats in de lijst van populaire automerken.

Ghosn

Volgens Renault is de forse omzetdaling deels te wijten aan de stilgevallen verkoop tijdens de lockdowns, maar ook aan de nieuwe strategie, die marge verkiest boven volume. De autobouwer zette de voorbije jaren onder CEO Carlos Ghosn in op groei, ten koste van de winst. Maar in 2019 werd Ghosn in Japan gearresteerd op verdenking van financiële wanpraktijken. Later vluchtte hij op spectaculaire wijze uit een Japanse cel naar Libanon.

De nieuwe CEO Luca de Meo lanceerde vorige maand zijn nieuwe strategisch plan 'Renaulution'. De vroegere Seat-chef wil het gamma tegen 2025 opfrissen met 24 nieuwe modellen, waarvan minstens de helft 100 procent elektrische. Het speerpunt wordt de Renault 5, die van onder het stof wordt gehaald en opnieuw de populariteit van de jaren 70 moet bereiken.

De piek van het tekort aan chips kan in het tweede kwartaal bereikt worden. Luca de Meo CEO Renault