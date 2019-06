Renault en Fiat staan voor paal na mislukte flirt

De Italiaanse groep Fiat trekt zijn fusievoorstel met het Franse Renault in. Daardoor staan beide autoconstucteurs met de billen bloot.

Derde keer, goede keer? Niet voor Renault en Fiat. De Italiaanse Fiat-groep FCA heeft donderdag verrassend het fusievoorstel met zijn Franse concurrent ingetrokken. Na eerdere pogingen in 1993 en 2015 mislukt nu ook de derde poging van Renault en Fiat om een Frans-Italiaanse autoreus uit de grond te stampen.

Samenwerking in onderzoek en productie moest bedrijven 5 miljard euro aan besparingen opleveren. De fusiegroep zou met een jaarlijkse verkoop van 8,5 miljoen auto's en een beurswaarde boven de 30 miljard euro uitgroeien tot een van de grootste autoreuzen ter wereld.

Maar snel werd duidelijk dat de Franse staat, die 15 procent van Renault in handen heeft, kritisch bleef over de deal. De Franse regering eiste duidelijke garanties over het behoud van jobs en fabrieken. Bovendien eisten de Fransen vijf dagen uitstel van beslissing omdat ze de goedkeuring wilden vragen aan hun Japanse partner Nissan.

Het is duidelijk geworden dat de politieke voorwaarden in Frankrijk momenteel niet bestaan om deze combinatie succesvol uit te bouwen. Persbericht FCA

De Italianen wilden zo lang niet wachten en sloegen de deur dicht. 'Het is duidelijk geworden dat de politieke voorwaarden in Frankrijk momenteel niet bestaan om een combinatie succesvol uit te bouwen', sneerde FCA in een persbericht.

Gezichtverlies

De mislukte samenwerking levert beide partijen ernstig gezichtsverlies op. 'De terugtrekking van het aanbod van FCA doet beide autobouwers in een strategische leegte vallen', oordeelde strategist Tangi Le Liboux van het Franse beurshuis Aurel BGC.

De groep Renault zit al maanden verwikkeld in een machtsstrijd met zijn Japanse partner Nissan. De Fransen bezitten 43 procent van de Japanse autobouwer, terwijl Nissan maar 15 procent van Renault in handen heeft. Renault ontpopte zich aanvankelijk tot redder van de Japanners, maar Nissan eist almaar meer invloed door zijn sterkere prestaties. Maar de Japanners vreesden dat hun gewicht in de fusiegroep met Fiat verder zou verkleinen.

Ook Renault-voorzitter Senard maakt geen goede beurt. De opvolger van de gearresteerde Carlos Ghosn zette zich fors in voor de fusie, maar kon zijn wil duidelijk niet doordrukken door de protectionistische houding van de Franse regering. Dat kan ook toekomstige partners afschrikken. Het aandeel van Renault daalde donderdag dan ook stevig op de beurs.

Tweede adem

Voor Fiat is de mislukte fusie evengoed een forse tegenvaller. De Italiaanse groep is op zoek naar een tweede adem sinds het overlijden van zijn charismatische CEO Sergio Marchionne vorige zomer. Het kwakkelende bedrijf heeft de voorbije jaren veel te weinig geïnvesteerd in de heilige autograal van het moment: elektrische mobiliteit. FCA blijft erg afhankelijk van het succes van zijn pickup's en SUV's in de Verenigde Staten.

In een persbericht stelt FCA dat het nu gestaag zal verder werken aan de implementatie van zijn onafhankelijke strategie. Die bewering is weinig geloofwaardig aangezien FCA de laatste jaren vaker verwikkeld was in flirtpogingen dan de gemiddelde Tinder-gebruiker.