'Renault en Nissan voeren fusiegesprekken'

Renault en Nissan zijn al 20 jaar nauw met elkaar verweven, met een fusie zouden de twee bedrijven volledig onder een dak terechtkomen.

Renault heeft een belang van 43 procent in Nissan , dat op zijn beurt 15 procent van de Franse autoproducent bezit. De kruisparticipatie komt voort uit een alliantie die de twee bedrijven in 1999 sloten, als reactie op de consolidatie in de autosector destijds, waarbij de overname van Chrysler door Daimler het meest in het oog sprong.

Carlos Ghosn, voorzitter van Renault én Nissan, wil nu een stap verder zetten en ijvert voor een krachtenbundeling tot één bedrijf, dat onder zijn hoede zou komen. De gesprekken zitten volgens het persagentschap Bloombeerg nog een in pril stadium en kunnen dus nog vastlopen.

De rol van de Franse overheid daarin is cruciaal. Die bezit namelijk 15 procent van Renault en staat waarschijnlijk niet te springen om haar belang in het fusiebedrijf te zien verwateren. Renault (29 miljard euro) en Nissan (35 miljard euro) zijn min of meer aan elkaar gewaagd wat beurswaarde betreft.

Grootste autogroep ter wereld

Sinds 2016 maakt ook het Japanse Mitsubishi deel uit van de alliantie. Nissan betaalde toen zo'n 2 miljard euro voor een belang van 34 procent. Daardoor is Renault-Nissan-Mitsubishi de grootste autogroep ter wereld geworden. Het verkocht vorig jaar 10,6 miljoen auto's en onttroonde daarmee Volkswagen.

Ghosn stelde eerder dat de uitgebreide alliantie tussen 2016 en 2022 tot 10 miljard euro synergieën zou opleveren. Het is onduidelijk in welke mate Mitsubishi al bij de fusiegesprekken betrokken is.