Renault ligt dwars bij bestuurshervorming Nissan

De relatie tussen partners Renault en Nissan lijkt verder te verzuren met het voornemen van de Franse autobouwer om een bestuurshervorming bij de Japanners te blokkeren.

De Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, had zondag nog gezegd dat een versterking van de alliantie tussen de autofabrikanten Renault en Nissan 'essentieel' is. De Franse staat zou bereid zijn om zijn belang van 15 procent in Renault te laten dalen om een sterker Frans-Japans partnerschap mogelijk te maken.

De relatie tussen beide staat onder druk sinds de arrestatie in Japan van Carlos Ghosn, die als CEO van Renault en voorzitter van Nissan aangestuurd zou hebben op een fusie.

Maar van een betere relatie lijkt voorlopig niets in huis te zullen komen. Jean-Dominique Senard, de voorzitter van Renault, gooit met een uitgelekte brief die de zakenkrant Financial Times kon inkijken olie op het vuur.

Onthouding

In die brief aan Hiroto Saikawa, de CEO van Nissan, meldt Senard dat Renault zich zal onthouden bij de stemming over een bestuurshervorming waaraan Nissan al maanden werkte. Omdat Renault 43 procent van Nissan controleert en een tweederdemeerderheid nodig is op de algemene vergadering binnen twee weken, kunnen de Fransen de Japanse plannen kelderen.

Nochtans had Senard als Nissan-bestuurder eerder de hervorming gesteund. Het gaat om de invoering van een benoemings-, remuneratie- en auditcomité bij Nissan, dit als reactie op de ongeregeldheden waarvan Ghosn beschuldigd wordt.

Nissan reageert furieus op de ommezwaai. 'Verontwaardigd en onverantwoord', zo is de reactie volgens bronnen die Financial Times contacteerde.

Fiat Chrysler