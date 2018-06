Renault pompt 1 miljard in elektrische fabriek

De Franse autobouwer gaat meer dan 1 miljard investeren om elektrische wagens te maken in zijn fabriek in het Noord-Franse Douai.

Dankzij de investeringen zal Renault over enkele jaren op twee sites in Frankrijk elektrische personenwagens kunnen bouwen: in Douai, iets ten zuiden van Rijsel, en in de iets zuidelijker gelegen fabriek van Flins. In die laatste rolt nu al de elektrische Zoé van de band. De capaciteit van de Zoé-productie zal worden uitgebreid van 60.000 dit jaar naar 120.000 over enkele jaren.

In Douai zal Renault een nieuw platform voor elektrische voertuigen produceren. Het gaat niet alleen om modellen onder het Renault-embleem, maar ook wagens van de merken Nissan en Mitsubishi, de alliantiepartners van Renault. De alliantie is al jaren een voorvechter van elektrische wagens.

De investeringen in de Franse fabrieken zullen positief onthaald worden bij de Franse overheid. Maar ze betekenen niet dat de spanningen tussen de regering en Renault-topman Carlos Ghosn zullen verdwijnen. De Franse politiek en Ghosn liggen al langer in de clinch over hoe de macht bij Renault en de alliantie moet worden verdeeld.

De Franse staat is met 15 procent de grootste aandeelhouder van Renault, dat op zijn beurt de grootste aandeelhouder is van Nissan. Die grote Franse inmenging baart de Japanners van Nissan zorgen. Nissan is al jaren het meest winstgevende deel van de alliantie. Ook Ghosn is voorstander van een meer gebalanceerde groepsstructuur.

De politiek doet ook moeilijk over de royale vergoeding van Ghosn die al jarenlang functies bij Renault en Nissan cumuleert. Frankrijk kondigde aan dat het op de algemene vergadering van vrijdag tegen het verloningspakket van Ghosn zal stemmen. Dat loopt op tot 7,4 miljoen euro. Vorig jaar moest Ghosn al een inlevering met 20 procent slikken.

Ghosn zorgde voor een geslaagde herstructurering bij Renault, redde Nissan en vormde dat om tot een zeer rendabel bedrijf en bundelde beide bedrijven in de alliantie Renault-Nissan. De alliantie kon ook de hand leggen op de Russische autobouwer Avtovaz (Lada) en verwierf een controlebelang in het Japanse Mitsubishi. Met 10,6 miljoen verkochte wagens in 2017 onttroonde de alliantie Volkswagen als grootste autobouwer ter wereld. De Duitse groep verkocht 10,5 miljoen wagens.