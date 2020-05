Renault schrapt 14.600 jobs

Met een grootschalige herstructurering wil Renault meer dan 2 miljard euro per jaar besparen.

De Franse autobouwer Renault kondigde vrijdagochtend een omvangrijk besparingsplan aan als reactie op de crisis in de autosector. Wereldwijd verdwijnen bij Renault 14.600 jobs op een totaal van 180.000. Naakte ontslagen zouden zo veel mogelijk worden vermeden, door vrijwillige vertrekken, interne mobiliteit en reconversiemaatregelen.

Met de ingrepen verwacht de directie jaarlijks meer dan 2 miljard euro te kunnen besparen. Maar het plan implementeren is een kostelijke zaak. Renault rekent op 1,2 miljard euro eenmalige kosten.

In thuisland Frankrijk wordt stevig in de kosten gesnoeid. Daar staan 4.600 jobs op de helling. Of in Frankrijk fabrieken sluiten, is nog niet duidelijk. De besparingsoefening in Frankrijk ligt politiek moeilijk. De Franse staat heeft nog altijd een aandeel van 15 procent in Renault. Bovendien heeft Renault de Franse staat gevraagd garant te staan voor een lening van 5 miljard euro.

Vitaal belang

'Als we niets doen, is Renault in gevaar', liet De Franse minister van Economie, Bruno Le Maire, eerder al verstaan. Maar hij maakte meteen ook duidelijk dat daar wat tegenover staat, met name de productie in eigen land waarborgen.

Het plan voorziet in een daling van de productiecapaciteit van 4 miljoen auto's per jaar (2019) tot 3,3 miljoen in 2025.