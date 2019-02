Renault schrapt 30 miljoen euro aan bonussen voor ex-topman Ghosn

De autobouwer vindt dat Ghosn geen recht meer heeft op de variabele vergoedingen die hij tussen 2014 en 2018 opbouwde, goed voor 25,9 miljoen euro. 'Om daar recht op te hebben, moet hij aanwezig zijn bij Renault, en we stellen unaniem vast dat die voorwaarde niet vervuld is', klinkt het.

Niet-concurrentiebeding

De 64-jarige topmanager zit in Japan in de cel wegens financiële fraude bij Nissan, waar Renault een alliantie mee vormt. Hij kwam recent in opspraak voor zijn extravagante huwelijksfeest in Versailles, dat hij betaalde met sponsorgeld van Renault.