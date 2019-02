Renault tipt justitie over Versaillestrouwfeest ex-CEO Carlos Ghosn

De autobouwer stelde vast dat Ghosn een persoonlijk voordeel van 50.000 euro genoot onder een sponsorakkoord met het kasteel van Versailles, waar hij in 2016 trouwde.

Nadat de Franse krant Le Figaro woensdagavond had bericht over de verdachte financiering van het tweede huwelijk van gewezen Renault-topman Carlos Ghosn in het kasteel van Versailles op 8 oktober 2016, publiceerde Renault donderdag zelf een mededeling op zijn webstek.

'Er werd vastgesteld dat een bijdrage van 50.000 euro, onder een sponsorakkoord ondertekend met het kasteel van Versailles, werd toegekend tot persoonlijk voordeel van de heer Ghosn', klinkt het. Renault benadrukt dat zijn informatie 'bijkomende controles' vereist en speelt alles door aan het gerecht.

Mecenaat

Volgens Le Figaro stelt Renault zich vragen over de financiering van het huwelijksfeest van Ghosn. De autobouwer zou ontdekt hebben dat het publieke etablissement van het kasteel de verhuur van het Groot Trianon-paviljoen - met een geschatte waarde van 50.000 euro - geregistreerd zou hebben als tegenpartij van een mecenaatscontract afgesloten tussen Renault en Versailles in juni 2016. Terwijl het huwelijksfeest een privégebeuren was zonder enige link met het mecenaat van Renault, schrijft Le Figaro. Een factuur van de huwelijksorganisator zou aangeven dat de verhuur werd 'aangeboden door Versailles', wat zou neerkomen op een rechtstreeks cadeau aan Ghosn.

