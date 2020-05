'Renault wil 15.000 jobs schrappen'

De Franse automaker Renault gaat wereldwijd 15.000 banen schrappen als onderdeel van zijn kostenbesparingsplan. 4.600 van die jobs verdwijnen in thuisland Frankrijk.

Renault lijdt onder de coronacrisis, die de vraag naar nieuwe auto's heeft doen in elkaar stuiken. Het bedrijf boekte vorig jaar zijn eerste verlies in tien jaar. Renault wil dan ook zijn kosten met 2 miljard euro per jaar verlagen, blijkt uit de plannen. Dat komt neer op een vijfde van alle vaste kosten die de automaker heeft.