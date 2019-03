‘Renault wil fusie met Nissan en Fiat Chrysler'

De autoproducent Renault wil in de komende 12 maanden de fusiegesprekken met Nissan nieuw leven inblazen, om in een volgende stap een overnamebod uit te brengen op Fiat Chrysler.

Conglomeraat

Het zou nu de bedoeling zijn om in de komende 12 maanden de draad weer op te nemen. Een fusie tussen de Franse en de Japanse autobouwer, die al jaren via een alliantie en kruisparticipaties aan elkaar gelinkt zijn, zou de eerste stap zijn om een groter autoconglomeraat uit te bouwen.

De prooi die Renault en Nissan op het oog hebben, is de Italiaans-Amerikaanse groep Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Die laatste is zelf hard op zoek naar versterking en zoekt naar partners of zelfs een fusie. Voorzitter John Elkann had daarover al ontmoetingen met verschillende concurrenten, onder meer PSA, zegt FT.