Renault wil met Fiat nummer 1 worden

Begin dit jaar belandde Renault-topman Carlos Ghosn in de Japanse gevangenis op verdenking van gesjoemel. Maar de Franse groep heeft de ambitie van zijn ontslagen CEO om de grootste autobouwer ter wereld geworden, duidelijk nog niet opgegeven.

Renault wil de komende 12 maanden de ingedommelde fusiegesprekken met Nissan nieuw leven inblazen. Dat meldde de Britse krant Financial Times. De nieuwe bedrijfsraad heeft het door Ghosn aangetaste vertrouwen tussen beide partners naar verluidt hersteld.

Renault vormt vandaag een 'alliantie' met de Japanse merken Nissan en Mitsubishi, waarbij de bedrijven kruiselingse participatie in mekaar hebben. Met een gezamenlijke verkoop van bijna 11 miljoen auto's moet de alliantie enkel de Duitse Volkswagen-groep laten voorgaan.

Een echte fusie met Nissan moet die positie versterken. Maar dat is niet alles. Renault praat volgens de Financial Times ook met de Italiaanse-Amerikaanse bouwer FCA (Fiat Chrysler Automobiles) over een overname.

Geen verrassing

De interesse voor FCA is geen verrassing. CEO Mike Manley toonde zich onlangs open voor een 'partnerschap, fusie of relatie die ons sterker maakt'. 'We staan er absoluut open voor', zei hij.

FCA ontstond onder Manley's charismatische voorganger Sergio Marchionne, die vorig jaar overleed. De Italiaanse Canadees transformeerde eerst de ingeslapen Italiaanse trots Fiat, redde in 2009 het Amerikaanse Chrysler uit het faillissement en voegde beide bedrijven vijf jaar later helemaal samen.

Maar de voorbije jaren sputtert de motor van FCA, die vooral rond de merken Jeep, Fiat, RAM en Dodge draait. Het bedrijf heeft de elektrische trein compleet gemist. De verkoop in China, India en thuismarkt Italië stort in. Bovendien is het bedrijf almaar afhankelijker van de Amerikaanse markt, die meer dan helft van de verkoop uitmaakt.

Samen met FCA zou de alliantie rond Renault met voorsprong de grootste autobouwer ter wereld vormen. Om de enorme investeringen in elektrische en zelfrijdende auto's de baas te kunnen, is schaalgrootte voor constructeurs essentieel.

Peugeot

Renault toont niet voor het eerst interesse in FCA. Carlos Ghosn voerde volgens de Financial Times enkele jaren geleden al gesprekken met het bedrijf. Maar de Franse regering blokte zijn plannen toen af.

Renault is ook niet de enige kanshebber. FCA-voorzitter John Elkann had de voorbije tijd ontmoetingen met verschillende concurrenten, waaronder PSA. Maar volgens The Wall Street Journal heeft FCA het aanzoek van de groep rond Peugeot recent afgewezen.

PSA nam onlangs Opel over General Motors. Marchionne zat enkele jaren geleden nog achter GM aan, maar werd toen wandelen gestuurd door topvrouw Mary Barra.