Renault ziet populariteit in België kelderen

De Belgische automarkt boekte vorig jaar haar slechtste resultaat sinds 1997. Terwijl BMW zich als een zeldzame winnaar ontpopt, eindigt Renault als de grote verliezer van het coronajaar.

De Belgische autosector belandde in 2020 van de hemel in de hel. Vorig jaar werden in ons land 431.491 nieuwe auto's verkocht, 22 procent minder dan in 2019. Terwijl 2019 het op een na beste verkoopjaar ooit was, werden vorig jaar het minst nieuwe auto's ingeschreven sinds 1997. Dat blijkt uit cijfers van de automobielfederatie Febiac.

-22% Autoverkoop Vorig jaar werden in België 431.491 nieuwe auto's verkocht, 22 procent minder dan in 2019.

De zwakke autoverkoop is grotendeels te wijten aan de coronacrisis. In de eerste lockdown sloten de showrooms anderhalve maand de deuren. Bovendien vielen wereldwijd autofabrieken stil, waardoor de toelevering stokte. In de traditionele topmaand maart en vooral in april werden amper auto's verkocht of geleverd. Na een kort herstel in de zomer viel de verkoop vanaf oktober opnieuw terug als gevolg van de tweede lockdown.

Marktleider VW

Volkswagen kroonde zich voor het derde jaar op rij tot de marktleider in België. Nochtans boekte het Duitse merk een stevige verkoopdaling van 25 procent. Ook andere volumemerken zoals Citroën (-24%), Ford (-25%) en Opel (-38%) deelden in de klappen. Vooral voor Renault (-34%) groeide 2020 uit tot een rampjaar. Het Franse merk, dat al jaren wedijvert met Volkswagen om het Belgische marktleiderschap, viel terug naar plaats vier in de lijst van populairste merken. Voor het eerst sinds 2008 viel Renault van het podium.

Karl Schuybroek, de woordvoerder van Renault België, wijt het zwakke resultaat aan de late lancering van zijn (plug-in)hybride gamma. 'Hybride begint een heel belangrijk verhaal te worden', zegt Schuybroek. 'Maar de hybride versies van de Captur, Megane en Clio kwamen pas in de tweede helft van 2020 uit. Daardoor konden we er geen volledig jaar van profiteren.'

Het premiumsegment doorstond het coronajaar veel beter. Porsche zag zijn verkoop in België vorig jaar als enige automerk stijgen (+3%). BMW slaagde er dankzij een uitgebreid hybride gamma in om bijna evenveel auto's als te verkopen als in 2019. BMW was vier op de twaalf maanden het populairste merk van het land en eindigde het jaar op plaats twee. Het Beierse merk steekt opnieuw Mercedes voorbij, dat BMW vorig jaar voor het eerst sinds mensenheugenis onttroonde als meest gegeerde premiummerk voor Belgen.

Autosalon

De premiummerken profiteren van hun sterke positie op de bedrijvenmarkt. De B2B-markt kende weliswaar een moeilijk jaar. Veel firma's verlengden de contractduur van hun leasewagens, stelden de uitbreiding van hun vloot uit of krompen hun vloot in wegens de dalende activiteit.

In mei en juni hebben de particulieren de markt gered. Maar sindsdien hebben we amper nog particulieren gezien. Denis Gorteman Topman D'Ieteren Auto

Maar de bedrijfsmarkt scoorde toch een pak beter dan de verkoop aan particulieren. 'In mei en juni hebben de particulieren de markt gered', zegt Denis Gorteman, topman van de Belgische VW-invoerder D'Ieteren Auto. 'Veel mensen wilden het openbaar vervoer niet meer gebruiken en kochten meteen een auto uit de stock. Maar sindsdien hebben we amper nog particulieren gezien. Zonder de B2B-markt was 2020 helemaal een catastrofe geweest.'