Reynders beticht VW van 'slechte wil' in compensatie voor dieselgate

Volgens Europees commissaris Didier Reynders hebben niet alleen Duitse klanten met sjoemeldiesels recht op een financiële compensatie, maar ook soortgelijke klanten in de rest van de EU.

Reynders ergert zich aan 'de slechte wil' van het Duitse autoconcern, 'dat buiten Duitsland even doortastend mag optreden als op zijn thuismarkt.'

Het steekt de Europese commissaris voor consumentenbescherming dat Volkswagen (VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche...) in Duitsland wel al een compensatieregeling heeft uitgewerkt voor klanten die een sjoemeldiesel kochten, maar dat het daarmee aarzelt in veel andere landen, waaronder België.

'Het is tijd dat we de Europese consumenten laten weten dat een bedrijf tijdrekt en probeert te voorkomen dat het gedupeerden moet compenseren op een moment dat de veroordelingen een voor een binnenlopen', zegt Reynders. Meer dan mopperen kan de Belgische Eurocommissaris niet: hij heeft geen juridische stok waarmee hij Volkswagen tot meer haast of coulance kan aanzetten.

11 miljoen 11 miljoen Volkswagens, Audi's, Seats en Skoda's werden uitgerust met sjoemelsoftware.

Volkswagen gaf in de herfst van 2015 toe dat het 11 miljoen dieselauto's had voorzien van sjoemelsoftware. Die maakte dat de uitstoot van CO2 en schadelijke gassen in uitstoottests aanzienlijk lager was dan tijdens een normale rit. Alleen al in Europa ging het om 8,5 miljoen sjoemeldiesels. Het schandaal hielp de reputatie van diesel als ideale brandstof voor personenwagens om zeep. Ons land bouwde de fiscale bevoordeling van diesel tegenover benzine af.

VS

Volkswagen betaalde al 30 miljard euro aan compensaties aan gedupeerde klanten, die de restwaarde van hun sjoemeldiesel zagen dalen. Dat geld ging vooral naar de Verenigde Staten, waar VW al in 2017 schuldig pleitte.

In een aantal Europese landen heeft Volkswagen overeenstemming bereikt met grote groepen gedupeerden. In februari kregen 400.000 Duitse eigenaars van sjoemeldiesels afhankelijk van de leeftijd en het type van de auto 1.350 tot 6.250 euro compensatie.

In juli veroordeelde een Nederlandse rechter VW tot het betalen van 1.500 tot 3.000 euro aan 150.000 kopers van nieuwe en tweedehands Volkswagens, Audi's, Skoda's en Seats met een sjoemeldieselmotor. Volkswagen ging wel in beroep. Ook in Italië veroordeelde de rechter VW tot het betalen van schadevergoedingen.