Rivaal Lucid bestookt Tesla met eigen wapens

Met een beursgang, bijna 5 miljard dollar vers kapitaal en een team vroegere Tesla-toppers wil de elektrische autobouwer Lucid Motors de stunt van Elon Musk herhalen.

De beursgang van Lucid verloopt via een fusie met het blancochequebedrijf (spac) Churchill Capital IV, dat 2,1 miljard dollar cash binnenbrengt. Achter die lege beurshuls schuilt de financier Michael Klein, die goede contacten heeft met het Public Investment Fund (PIF) van Saoedi-Arabië. Het staatsinvesteringsfonds onder leiding van kroonprins Mohammad bin Salman is een vroege investeerder in Lucid Motors. Samen met fondsengiganten als BlackRock steken de Saoedi's nog eens 2,5 miljard euro vers kapitaal in Lucid. De hele transactie waardeert de constructeur op ongeveer 24 miljard dollar.

Lucid werd in 2007 door de vroegere Tesla-manager Bernard Tse en huidig operationeel directeur Sam Weng opgericht onder de naam Atieva. Het bedrijf focuste aanvankelijk op de productie van batterijen en aandrijvingen voor elektrische auto's. In 2016 werd Lucid Motors als een spin-off afgesplitst van Atieva met de bedoeling zelf elektrische luxewagens te bouwen.

Met het verse kapitaal wil Lucid zijn productiecapaciteit uitbreiden. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in het Californische Newark, luttele kilometers van de Tesla-fabriek in Fremont. Maar het eigenlijke zenuwcentrum van Lucid bevindt zich in de buurstaat Arizona. Daar heeft het bedrijf, naar het voorbeeld van Tesla, in recordtempo een megafabriek voor 2.000 werknemers gebouwd in de woestijn.

Dit wordt een techrace, en Tesla en Lucid zullen in die race zitten. Peter Rawlinson CEO Lucid Motors

In de lente start Lucid de productie van de eerste e-auto. De luxesedan Air moet met volle batterijen 800 kilometer ver raken en komt dit jaar op de Amerikaanse markt. De fabriek kan 30.000 auto's per jaar maken, maar Lucid wil die capaciteit in verschillende fases vertienvoudigen. Bovendien overweegt Lucid een fabriek te bouwen in Saoedi-Arabië, de heimat van zijn trouwe fan PIF. De opgehaalde cash moet helpen die dromen te realiseren. 'Deze spac is maar een doel, een hefboom', zei Peter Rawlinson, de CEO van Lucid Motors. 'Dit wordt een techrace, en Tesla en Lucid zullen in die race zitten.'

Tesla

De vergelijking met Tesla ligt voor de hand. Peter Rawlinson was hoofdingenieur van de Model S, de eerste elektrische auto van Tesla. Al heeft Tesla-oprichter Elon Musk geen hoge pet op van de Brit. 'Rawlinson heeft de Model S niet ontworpen', sneerde Musk vorig jaar op Twitter. 'Het prototype was af toen hij bij ons kwam en hij liet ons in de steek net toen het erom spande.'

In 2013 stapte de Brit over naar Lucid, waar hij twee jaar geleden promoveerde tot CEO. 'Niemand geloofde me met de Model S', zei Rawlinson begin deze maand in een interview met het Amerikaanse magazine Forbes. 'De vijandigheid was choquerend. Nu voel ik hetzelfde met de Air. Niemand gelooft het.'

Ook Lucid-hoofdingenieur Peter Hochholdinger (ex-Audi) kent Musk goed. Toen Musk enkele jaren geleden keer op keer de productiedoelstellingen voor zijn goedkope Model 3 miste, sleurde de Duits-Amerikaanse techneut Tesla door de 'production hell'. Pittig detail: ook het Saoedische staatsfonds PIF was een vroege believer van Tesla, maar verkocht een tijd geleden bijna al zijn aandelen.

Exclusief

De strategie van Lucid Motors lijkt verdacht veel op die van Tesla. Musk begon met de bouw van een premiumwagen in kleine aantallen, waarna het bedrijf afzakte naar goedkopere modellen in grotere aantallen. Zo kon Tesla na jaren van productieproblemen in 2020 maar liefst een half miljoen auto's leveren.

Dat kunstje wil Rawlinson bij Lucid herhalen. De eerste Air Dream Edition, die dit jaar op de markt komt, zal 169.000 dollar kosten. De eigenlijk Lucid Air, waarvan de productie pas volgend jaar start, zal vanaf 77.000 dollar verkrijgbaar zijn en wordt zo een rechtstreekse rivaal Tesla's Model S. Toen Lucid die prijs bekendmaakte, liet Musk de prijs van zijn Model S meteen zakken. 'De handschoen is opgenomen', tweette Musk.

Dit gaat niet over het maken van een dure auto voor rijke mensen. Peter Rawlinson CEO Lucid Motors