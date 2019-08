Robots sturen Waalse fabriek naar tijdperk e-auto

De Henegouwse producent van slipdifferentiëlen Jtekt Torsen lijdt onder de instorting van de dieselverkoop. Doorgedreven automatisering moet de fabriek opnieuw doen groeien. ‘Hoe verder de ontwikkeling van robots gaat, hoe meer werk er is.’

Een kilometer wandelen van de scheepslift van Strépy - voor de N-VA ooit het symbool van het potverterende Wallonië - staat een hooggeautomatiseerde fabriek, die een voorbeeld kan zijn van de economische heropleving van de regio. Het Japanse bedrijf Jtekt bouwt er 500.000 slipdifferentiëlen per jaar.

Jtekt Torsen Europe Henegouwse fabriek die 500.000 differentiëlen per jaar bouwt.

die 500.000 differentiëlen per jaar bouwt. Klanten : Audi, Lamborghini, Bentley, Renault, Peugeot, Ford, binnenkort BMW en Mini.

: Audi, Lamborghini, Bentley, Renault, Peugeot, Ford, binnenkort BMW en Mini. Opgericht : in 1989, sinds 2006 in handen van het Japanse Jtekt Corporation (jaaromzet: 11 miljard euro, 45.000 werknemers).

: in 1989, sinds 2006 in handen van het Japanse Jtekt Corporation (jaaromzet: 11 miljard euro, 45.000 werknemers). Omzet (2018): 33 miljoen euro.

33 miljoen euro. Bedrijfsverlies : 1 miljoen euro.

: 1 miljoen euro. Werknemers: 190.

Een differentieel, dat bestaat uit reeks tandwielen in de versnellingsbak, verdeelt de koppel optimaal over beide wielen zodat een auto niet uit de bocht vliegt. Als een wiel slipt in het gras of in een plas water, doet een klassiek differentieel het andere wiel blokkeren. Een slip differentieel, dat vooral in sportieve wagens zit, maakt dat in dat geval beide wielen net wel blijven draaien. Jtekt levert die onderdelen hoofd zakelijk aan de Volkswagen-merken Audi, Lamborghini en Bentley.

De Henegouwse fabriek, 30 jaar geleden opgericht door het Amerikaanse bedrijf Gleason, kwam in 2006 in handen van het Japanse conglomeraat Jtekt. Twee jaar later zag de vestiging zijn omzet kelderen in de nasleep van de financiële crisis. Daarop voerden de Japanners een herstructurering door.

Robots

Jtekt besloot zijn Waalse fabriek volledig te automatiseren. In 2006 verwelkomde ze haar eerste eenvoudige robot, vandaag grijpen 33 hoogtechnologische robots overal om zich heen. In de fabriek, die ook ’s nachts draait, lopen amper mensen rond.

‘Alleen menselijke controle volstaat niet. Door de loonkosten in België kunnen we geen mensen gebruiken voor werk met een lage meerwaarde. Robots nemen het ongekwalificeerde werk over en helpen de kwaliteit te verhogen’ , zegt de afscheidnemende fabrieksdirecteur Etienne Merlin (39).

Door de automatisering tekende Jtekt jaren een sterke groei op. Onlangs werd de fabriek bekroond tot Factory of the Future door de technologiefederatie Agoria.

Extra jobs

De komst van robots creëerde ook extra jobs in Strépy. Terwijl de fabriek na de herstructurering tien jaar geleden 110 mensen in dienst had, werken er vandaag 190 werknemers.

'Als ik over robots praat, hoor ik vaak ongerustheid', vertelt Merlin. 'Maar het omgekeerde is waar. Hoe verder de ontwikkeling gaat, hoe meer personeel nodig is. De landen die het verst staan met robotica, zoals Japan, Zuid-Korea en Duitsland, kennen amper werkloosheid.'

Schrik voor jobverlies heeft de fabrieksdirecteur niet. 'Vroeger was het werk hier zeer repetitief en niet humaan. Ons personeelsaantal is gestegen, maar we zoeken nu andere competenties, zoals onderhoudstechnici en programmeurs.'

Ook in het door werkloosheid geplaagde Henegouwen loopt de zoektocht naar geschikt personeel moeilijk, stelt de Franse fabrieksdirecteur vast. 'We moeten zelf mensen opleiden want de technische scholen volgen de snelheid van de Industrie 4.0 niet. Bovendien krijgen technici maatschappelijk weinig erkenning. Mensen willen bij een bank of bij Google werken, maar niet in een fabriek.'

Elektrisch

Toch heeft de fabriek van Jtekt enkele moeilijke jaren achter de rug. Het bedrijf voelde sterk de impact van de sjoemeldiesels bij Volks wagen. ‘Slipdifferentiëlen zijn vooral interessant als veel kracht op de motor zit. Onze onderdelen zitten vooral in zware modellen, die meestal op diesel rijden.’

Door dieselgate zag Jtekt zijn Belgische omzet in 2018 opnieuw 15 procent zakken tot 33 miljoen euro. Alleen al de slechte verkoop van het kwakkelende Audi, dat driekwart van de productie in Strépy afneemt, leidde tot 3,5 miljoen euro minder inkomsten. Van de bedrijfswinst uit 2016 (2,7 miljoen), bleef vorig jaar niks over. Jtekt boekte een bedrijfsverlies van 1 miljoen euro.

Voorlopig blijft de fabriek in Henegouwen focussen op onderdelen voor dieselauto’s. ‘Er bestaat grote onzekerheid bij de constructeurs, en dus ook bij ons, over welke auto’s de consument zal kopen’, zegt Merlin. ‘Vandaag rijdt 1 procent van het Europese wagenpark op elektriciteit en heeft 99 procent een verbrandingsmotor. Onze strategie is die 99 procent te bedienen.’