Roetfilterfraude binnenkort opspoorbaar

Een nieuw apparaat bij de autokeuring moet fraude met roetfilters vanaf 2020 onmogelijk maken.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) hebben maandag in Evere de stofdeeltjesmeter voorgesteld die Belgische autokeuringen zullen gebruiken om roetfilterfraude onmogelijk te maken. Het gaat om een betrouwbaar instrument dat detecteert wanneer een roetfilter verwijderd of defect is.

Roetfilters houden het giftig fijnstof en de roetuitstoot tegen die door dieselauto's worden geproduceerd.

In 2020 moeten alle autokeuringscentra uitgerust zijn met zo'n nieuwe PN-meter (Particle Number), die de fijnstofdeeltjes meet via de uitlaat. 'Wij zijn de eersten in Europa om geavanceerde testen in te voeren en zijn zo internationaal voortrekkers in de strijd tegen roetfilterfraude. Er komt een einde aan de straffeloosheid', zegt Weyts.

'We moeten hard optreden, want een wagen zonder roetfilter is tot 80 maal vervuilender. Fijnstof is bovendien een sluipmoordenaar die jaarlijks 2.500 Belgen het leven kost', zegt Debaets.

Nieuwe emissiemeting

Aan de keuze voor het apparaat ging een onderzoek vooraf van GOCA, de Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs. In de tweede jaarhelft van 2018 werden verschillende soorten stofdeeltjesmeters uitgetest in een reële keuringsomgeving. De tests met de PN-meters werden uitgevoerd op wagens met Euroklassen 5 en 6, want die ontsnappen bij roetfilterfraude nog aan de metingen van de huidige meters.

De meest gangbare fraude houdt in dat een auto-eigenaar de roetfilter niet laat vervangen als die kapot is en de meting in de autokeuring op allerhande manieren probeert te manipuleren. Een roetfilter vervangen kost al snel 1.500 tot 2.000 euro. Uit sommige moderne dieselwagens wordt de roetfilter moedwillig door de eigenaar verwijderd.

De schattingen over het aantal dieselwagens met een verwijderde of defecte roetfilter op de Belgische wagens lopen sterk uiteen, maar het is vrijwel zeker dat het om tienduizenden wagens gaat.

Waterdicht

Pascal Buekenhoudt, project- en innovatiemanager bij GOCA, maakt zich sterk dat de nieuwe apparatuur waterdicht is. 'We zullen niet kunnen uitmaken of er fraude in het spel is, maar we zullen wel voor honderd procent kunnen uitmaken of er een goed werkende roetfilter aanwezig is of niet', zegt hij.

De drie gewesten van het land gaan nu een wetgevend kader vastleggen voor een nieuwe emissiemeting, zodat ten laatste in 2020 de uitrol van het toestel kan volgen in de 78 Belgische autokeuringscentra.

GOCA gaat een eenduidig lastenboek opmaken voor het PN-meettoestel, inclusief onderhoud- en kalibratieprocedure. De autokeuringen zullen dan investeren in de aankoop van toestellen die voldoen aan het lastenboek. Hoe die investeringen gefinancierd zullen worden, moeten de betrokken partijen wel nog uitklaren, zegt hun koepelorganisatie.