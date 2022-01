Rolls-Royce verkocht helft meer auto's in 2021

Volgens Rolls-Royce zijn luxeauto's zo in trek omdat een groep mensen met een groot vermogen geld in 2021 'op overschot' had door de restricties van de pandemie.

De Britse maker van luxewagens Rolls-Royce heeft in 2021 49 procent meer auto's verkocht dan het jaar ervoor. Dat is de hoogste verkoop ooit in het 117-jarig bestaan van de autofabrikant.

In 2021 verkocht Rolls-Royce - onderdeel van de BMW-groep - 5.586 auto's in meer dan 50 landen, een toename met 49 procent. Nooit eerder verkocht het Britse automerk zoveel wagens. Volgens CEO Torsten Müller-Ötvös heeft de verkoop in de meeste regio's, waaronder China en Noord- en Zuid-Amerika, een recordniveau heeft bereikt.

'Ik denk niet dat iemand het met me oneens zal zijn dat 2021 het meest volatiele, onvoorspelbare en uitdagende jaar was voor bedrijven over de hele linie', zegt Müller-Ötvös. 'In de luxesector was de strijd niet zozeer gericht op het proberen klanten te vinden, maar veeleer op het voldoende produceren om aan de enorme vraag van klanten te voldoen.'

Volgens Rolls-Royce zijn luxeauto's zo in trek omdat een groep mensen met een groot vermogen geld 'op overschot' had door de restricties van de pandemie. Müller-Ötvös zegt dat de fabriek in het Britse Goodwood op bijna maximale capaciteit draait en dat de orderboeken tot ver in het derde kwartaal van 2022 vol zijn. 'Wie vandaag een Rolls-Royce bestelt, zal pas over een jaar de sleutels in handen krijgen.'

Ook Bentley, nog zo'n typische Britse maker van luxeauto's, zag de verkoop vorig jaar stevig oplopen en verkocht 31 procent meer auto's door 'een sterke vraag naar high-endvoertuigen'.