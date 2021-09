Rolls-Royce volledig elektrisch tegen 2030

Na die eerste elektrische limousine moet het snel gaan. Zes jaar later moet het volledige gamma van zes modellen - van de klassieke limousine Phantom via de cabriolet Dawn tot de SUV Cullinan - de huidige zijdezachte V12-benzinemotor inruilen voor een elektromotor.

Rolls-Royce heeft altijd begerig gekeken naar de mogelijkheden van elektrische motoren en batterijen. De stilte van de elektrische motor, de gigantische en direct beschikbare trekkracht en het ontbreken van uitlaatgassen pasten perfect in het doel van de oprichters Charles Rolls en Henry Royce in 1904 om 'de beste auto ter wereld te maken'.

Het merk kampt niet met problemen waar andere merken mee kampen. Ruimte genoeg, dus er is geen moeilijke zoektocht naar voldoende plaats om de accu's weg te werken zonder dat het ten koste gaat van passagiers- of bagageruimte. Ook de hoge prijs van een stevig batterijpakket dat een autonomie van minstens 700 kilometer garandeert, is voor Rolls-Royce klanten geen beletsel. 'Als u naar de prijs moet vragen, kunt u het waarschijnlijk niet betalen' is een boutade die over het merk de ronde doet.