Rome schuift Parijs zwartepiet mislukte autofusie toe

De Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio verwijt Frankrijk staatstussenkomst in de fusiegesprekken tussen Fiat Chrysler en Renault.

De Italiaanse regering heeft vrijdag de verantwoordelijkheid voor het mislukken van de fusie tussen de autoconcerns Fiat Chrysler (FCA) en Renault bij de Franse regering gelegd. Dat deed ze bij monde van economieminister en vicepremier Luigi Di Maio, een excellentie van de Vijfsterrenbeweging.

'Het is het interventionisme van de staat dat de operatie heeft doen afspringen. Zelfs Renault was niet zo tevreden over de tussenkomst van de Franse staat. Het was een marktoperatie die Italië en de Italianen had kunnen helpen', sneerde Di Maio tijdens een radio-interview. 'Frankrijk heeft geen goede beurt gemaakt.'

Frankrijk heeft een belang van zowat 15 procent in de groep Renault. Het Italiaans-Amerikaanse concern FCA deed een tweetal weken geleden een fusieaanbod. Door een samengaan zou de op twee na grootste autobouwer ter wereld ontstaan, na Volkswagen en Toyota.

Hindernissen

Donderdag trok FCA evenwel onverwacht het aanbod in en gaf daarvoor ook politieke hindernissen aan als reden. De regering in Parijs ontkent dat sprake is van politieke invloed. Beide landen hebben sterke handelsbanden, maar tegelijk een traditie van tumultueuze economische huwelijken.

Fiat Chrysler en Di Maio wijzen wel op de invloed van de Franse regering. 'De uitkomst van de onderhandelingen toont dat het niet altijd goed is als de politiek steeds weer probeert tussen te komen bij economische processen', aldus Di Maio. 'Wij toonden respect voor het bedrijf (FCA, red.) en zijn onderhandelingen, ook al stonden we in contact met Fiat Chrysler en zijn topmanagers.'