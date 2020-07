SNOP Automotive schrapt 51 banen

Bij de Gentse fabriek van SNOP Automotive, een toeleverancier van de autosector, verdwijnen 51 banen.

SNOP, het vroegere Tower Automotive, was al sinds 2002 een belangrijke toeleverancier van Volvo Cars Gent. Het bedrijf leverde 40 onderdelen voor diverse Volvo-modellen.

Maar het bedrijf ging door een moeilijke periode toen de Zweedse autobouwer in 2016 besliste een deel van de productie van de XC40 in eigen handen te houden. Veel toeleveranciers kwamen toen in de problemen.

Vorige zomer werd de productie voor Volvo stopgezet, en voerde SNOP al een herstructurering door. In een eerste fase verdwenen 25 banen, en nu moeten nog eens 51 jobs sneuvelen. De nachtploeg verdwijnt, waardoor de productie wordt verdeeld over twee in plaats van drie ploegen.