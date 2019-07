SUV's jagen CO2-uitstoot fors omhoog

Door het succes van de SUV is de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens in België in het eerste halfjaar fors gestegen. Daardoor riskeren de autobouwers enorme boetes, en anti-SUV-protest.

Tegen 2021 mogen nieuwe auto's in de Europese Unie nog hoogstens 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Maar de nieuwe verkochte wagens in België zitten nog erg ver verwijderd van dat doel. Meer nog: nieuwe auto's worden almaar vervuilender. In de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw ingeschreven auto's in België 123 gram per kilometer, een pak hoger dan in 2018 (119,2 gram/km). Dat blijkt uit cijfers van de automobielfederatie Febiac.

De groeiende CO2-uitstoot is deels te verklaren door de nieuwe Europese uitstoottest WLTP, die sinds september van kracht is. Die nieuwe test is namelijk realistischer, waardoor de gemeten uitstootwaarden hoger liggen dan vroeger.

De autosector wijt de groeiende CO2-uitstoot van nieuwe auto's graag aan de instorting van de dieselverkoop in België. Dieselwagens stoten namelijk meer stikstofoxide (NOx) uit, maar minder CO2 dan benzinewagens, die hun verkoop het voorbije jaar sterk zagen stijgen.

Maar het belang van de diesel is beperkt. Uit cijfers van Febiac blijkt dat zowel auto's op benzine, diesel als hybride hun gemiddelde CO2-uitstoot dit jaar sterk zien toenemen.

SUV

De voornaamste verklaring voor de groeiende CO2-uitstoot ligt wellicht bij de gigantische populariteit van SUV's. De sportieve urbane jeeps haalden in het eerste trimester van 2019 in België een marktaandeel van 37,5 procent, terwijl dat in 2017 nog onder de 30 procent lag. Alle constructeurs brengen compacte, middelgrote en zware SUV's op de markt, die erg comfortabel zijn maar ook veel meer vervuilen dan klassieke modellen.

'Autofabrikanten verdienen veel geld aan de SUV-bonanza en stellen de introductie van propere en lage-emissiemodellen uit', stelde William Todts, de directeur van de Europese milieufederatie Transport & Environment eerder al in De Tijd.

In het buitenland stoot de boom van SUV's zelfs op protesten. In Berlijn voerden milieu-activisten midden juni voor de Apple Store op de chique Kurfürstendamm actie onder de slogan 'No SUV'. 'Aangezien men ons de lucht afneemt om te ademen, willen wij er als jonge generatie op wijzen dat SUV's een verkeersrisico inhouden, milieuvervuilend zijn en de mobiliteitsrevolutie verhinderen', zei een actievoerder.

Boetes

De stijgende CO2-emissies plaatsen autobouwers voor grote problemen. Wie de Europese doelen in 2021 niet haalt, moet enorme boetes betalen. De straf, die berekend wordt voor de hele Europese Unie, bedraagt 95 euro per extra gram CO2 en per verkochte auto. Alleen al in België riskeren de autobouwers daardoor honderden miljoenen euro per jaar te moeten ophoesten.