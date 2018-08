SUV-succes doet D'Ieteren winstprognose verhogen

SUV

De sterke groei is vooral te danken aan het enorme succes van comfortabele terreinwagens ( SUV ), zoals de onlangs gelanceerde VW T-Roc. Daardoor verstevigde Volkswagen zijn marktleiderschap op de Belgische automarkt. Door de invoering van de nieuwe WLTP-uitstoottesten verwacht D'Ieteren in de tweede helft van het jaar een iets zwakkere autoverkoop.

D'Ieteren verkocht begin februari 2017 een kleine helft van zijn aandeel in Belron aan de private equitygroep CD&R, en hield zelf 55 procent over. De halfjaarresultaten rekenen die verkoop voor het volledige 2017 mee.

Luxe

Maar het bedrijfsresultaat van het sputterende bedrijf daalde naar 0,4 miljoen euro. Die minieme winst is onder meer te wijten aan de situatie in Japan , waar D'Ieteren zijn distributeur buiten gooide.

Opvallend is dat de onlineverkoop van Moleskine, die volgens CEO Miller geen luxemerk maar een premiummerk is, niet steeg. Dat wijt het merk aan IT-problemen en aan het feit dat Moleskine zijn blitse digitale pen pas in juni lanceerde.

We hebben tijd (voor een volgende overname). Voor een groep die in 1805 is gesticht, maakt een paar jaar niet het verschil.

Over de zoektocht naar de langverwachte grote prooi waarin D'Ieteren zijn enorme cashberg kan investeren, kon Miller enkel melden dat er een 'constant debat' is. 'We zijn niet gehaast', zei de CEO. 'We hebben tijd. Voor een groep die in 1805 is gesticht, maakt een paar jaar niet verschil.'