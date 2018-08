Saoedisch staatsfonds lonkt naar kleine Tesla-rivaal

Het koninkrijk zou 1 miljard dollar (875 miljoen euro) veil hebben om de elektrische autobouwer Lucid over te nemen.

De deal tussen het staatsfonds PIF en Lucid is nog niet rond, maar de grote lijnen ervan sijpelden al door. Volgens het persagentschap Reuters zou PIF in een eerste fase 500 miljoen dollar in het bedrijf investeren. De storting van de rest van het bedrag zou afhankelijk zijn van het bereiken van bepaalde mijlpalen.

Het Californische Lucid is veel kleiner dan Tesla en zijn technologie veel minder geavanceerd. Het zou pas eind dit jaar met de productie van zijn eerste model, de Lucid Air, beginnen. Wanneer het luxemodel - dat 100.000 dollar per stuk kost - beschikbaar zal zijn, is niet bekend.

Lucid werd opgericht door een ex-manager en bestuurder van Tesla en een voormalige topmanager van de IT-reus Oracle. Het bedrijf werd tot nu toe gesteund door meerdere durfkapitalisten, maar ook door de Chinese autogroep BAIC, dat in handen van Peking is.

Tesla

Het nieuws over de mogelijke Saoedische investering in Lucid is opmerkelijk, omdat het staatsfonds al aandeelhouder is van Tesla , maar vooral omdat PIF gezien wordt als een bondgenoot van Tesla-oprichter-CEO Elon Musk om de beursexit van de elektrische autobouwer mee te financieren.

Musk veroorzaakte onlangs opschudding en verwarring door op Twitter aan te kondigen dat hij zijn bedrijf van de beurs wil halen. Hij plakte daar zelfs een prijs van 420 dollar per aandeel op. Kort nadien bevestigde de 47-jarige Musk in een blogpost dat er gepraat werd met het Saoedische staatsfonds.