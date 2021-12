Schaarse waar is duur

Hoe belangrijk zijn kwartaalcijfers voor Rivian? Rond de beursgang had de Amerikaanse autoproducent amper 156 auto's gemaakt, maar desondanks was hij kort duurder dan Volkswagen, dat er jaarlijks bijna 10 miljoen produceert.

Terwijl Rivian de voorbije maanden vooral bij beleggers over de tongen ging, was het merk deze week eindelijk ook hét onderwerp van gesprek aan de (virtuele) koffiemachines van autojournalisten. Het Amerikaanse automagazine MotorTrend riep de Rivian R1T uit tot Truck of the year.

De R1T is in de VS verkrijgbaar vanaf een slordige 56.000 dollar en heeft een batterij met een theoretisch bereik van zo'n 500 kilometer. Dat klinkt niet duur, maar is nog altijd twee keer zo duur als de populairste pickup-truck van de VS, de Ford F-150.

Rivians zijn schaarser dan Rolls-Royces. Het bedrijf achter die laatste verkocht in het coronajaar 2020 drie keer zoveel auto's als Rivian dit jaar hoopt te leveren.

Het was al bijzonder dat het magazine een R1T in handen had gekregen: ten tijde van de beursgang had Rivian 156 pick-uptrucks gemaakt. Tegen eind dit jaar gaan het hooguit 1.200 exemplaren zijn. Daarmee zijn Rivians schaarser dan Rolls-Royces. Het bedrijf achter die laatste verkocht in het coronajaar 2020 drie keer zoveel auto's als Rivian dit jaar hoopt te leveren.

De R1T kreeg als eerste volledig elektrische pick-uptruck in de VS een erg lovende recensie. MotorTrend zegt 'nog nooit in zo'n bijzondere pick-uptruck te hebben gereden'. Ruim voldoende om de koers van Rivian op dezelfde handelsdag op Wall Street 5 procent de hoogte in te jagen.

Met een koers van 111 dollar woensdagavond waarderen beleggers Rivian op een slordige 95 miljard dollar. Dat is nog altijd aanzienlijk meer dan de 84 miljard van Amerika's grootste autobouwer GM, maar minder dan de stratosferische 153 miljard dollar die Rivian amper een maand geleden haalde.

Rivian verloor in minder dan 30 dagen bijna 60 miljard beurswaarde: dat is pak'm beet de prijs die beleggers op een grote en rendabele automaker als BMW plakken.