Selfmade Nederlander wordt tweede grootste autoverkoper van België

Met de aankoop van nog eens 42 concessies van de Antwerpse familie Moorkens kroont de Nederlandse groep Van Mossel zich in een recordtijd tot de tweede grootste autoverkoper van België.

De Nederlandse groep Van Mossel slaat opnieuw toe in België. Nog geen twee jaar nadat de firma uit Waalwijk 22 concessies van de Antwerpse holding Alcopa overnam, verkoopt de familie Moorkens ook haar resterende 42 garages in België en Luxemburg aan Van Mossel. Dat kondigen beide bedrijven vrijdag aan.

Voor Eric Berkhof, de ambitieuze eigenaar en CEO van de groep Van Mossel, betekent de grootste overname uit zijn carrière de definitieve doorbraak in België. Berkhof landde in 2018 in België dankzij de overname van de Alcopa-filialen Bruyninx en GMAN. Sindsdien nam hij in België nog een reeks garages van onder meer Peugeot en Mercedes over. Door de toevoeging van de Alcopa-dochters Fidenco en Autopolis, vooral bekend als Ford-dealers, breidt Berkhof zijn Belgische imperium uit tot 68 concessies van meer dan 20 verschillende automerken uit.

68 garages Van Mossel Door de overname van de Alcopa-concessies breidt Van Mossel zijn Belgisch imperium uit tot 68 autogarages.

Van Mossel verdubbelt zijn jaarlijkse verkoopvolume in België tot 23.500 nieuwe auto’s, wat het bedrijf een marktaandeel van 5 procent bezorgt. Eric Berkhof wordt zo de tweede grootste autodealer van het land, na de de beursgenoteerde holding D’Ieteren, die alle VW-garages op de lucratieve as Antwerpen-Brussel controleert. Maar de honger van de Nederlander, die vooral in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg garages bezit, is nog niet gestild. ‘Mijn doel is in elke Vlaamse stad een dealership te hebben’, zegt Berkhof.

Winnaar

Alcopa en Van Mossel zwijgen over de prijs van de deal, die de Belgische mededingingsautoriteiten nog moeten goedkeuren. Maar het is duidelijk dat Berkhof, die op de lijst van 500 rijkste Nederlanders prijkt, diepe zakken heeft. De selfmade man begon zijn carrière als stagiair in een Volkswagen-garage in Waalwijk, die hij in 1988 overnam. Die kleine zaak heeft Berkhof drie decennia later uitgebouwd tot een reus met meer dan 200 garages en een omzet van 2,5 miljard euro.

Van Mossel is een van de grote buitenlandse groepen die de voorbije jaren neerstreken op de Belgische automarkt, die gedomineerd wordt door kleine, weinige rendabele familiebedrijven. ‘In ons metier is het heel gemakkelijk garages te kopen’, stelt Alcopa-topman Axel Moorkens fijntjes. ‘De vraag is wat je er nadien mee doet.’

Alcopa ziet in Van Mossel de ideale overnemer voor zijn garages. ‘Na de verkoop twee jaar geleden ben ik met onze mensen in de garages gaan praten’, zegt Moorkens. ‘Ze vertelden me dat Van Mossel de zaken beter aanpakte dan ik. In de toekomst gaan er in de autosector winnaars en verliezers zijn. Ons metier is niet ten einde, maar gaat de komende jaren veel veranderen. Veel dealers gaan verdwijnen. Van Mossel zal zeker een winnaar zijn.’

Klant

Het Nederlandse bedrijf maakt handig gebruik van zijn schaalgrootte. Van Mossel verkoopt zowel nieuwe als tweedehandse auto’s van meer dan 20 verschillende merken, maar biedt ook onderhoud en leasing aan. De groep bundelt alle gemeenschappelijke diensten, zoals IT, marketing en hr, in het Antwerpse hoofdkantoor, zodat het personeel in de showrooms zich enkel met de klanten moet bezighouden.

Zo draagt Van Mossel zijn medewerkers op alle kopers van een nieuwe auto na levering te contacteren om te vragen of ze tevreden zijn. CEO Berkhof plaatst zijn persoonlijk gsm-nummer op de bedrijfswebsite. ‘Klanten mogen mij altijd bellen’, zegt hij. Van Mossel belooft elke Belg vanaf volgend jaar binnen de 20 minuten een antwoord op zijn e-mail. ‘Het kan toch niet dat iemand een proefrit vraagt en 36 uur moet wachten op een reactie?’

Het kan toch niet dat iemand een proefrit vraagt en 36 uur moet wachten op een reactie? Eric Berkhof CEO Van Mossel

Door die aanpak heeft Van Mossel naar eigen zeggen amper last van de coronacrisis, waardoor de Belgische autoverkoop dit jaar met een kwart daalde. ‘De verkoop van Opel gaat dit jaar 43 procent achteruit, maar in onze garages maar 7 procent. Dit jaar zal ons rendement 15 procent hoger liggen dan in 2019’, klinkt het.

Afscheid

Door de verkoop van zijn laatste dealerships maakt Alcopa, dat enkel 51 procent van de Antwerpse Volvo-dealer Scancar behoudt, een eind aan een lang avontuur. Het familiebedrijf, opgericht in 1938, gooide de voorbije jaren zijn weinig rendabele autoactiviteiten stelselmatig de deur uit. Zo verkocht de groep haar distributieactiviteiten in Frankrijk en werd de import van Hyundai in april ondergebracht in een joint venture met het Spaanse Bergé.

De Antwerpse holding, die haar omzet door de verkoop van zijn autobusiness de voorbije jaren zag halveren, investeert haar geld voortaan in nieuwe projecten. Alcopa werd in juni aandeelhouder van Econopolis, het vermogenshuis van Geert Noels, en kocht deze zomer de Franse carwashinstallateur Lavance. ‘We nemen een beetje afscheid van de autosector’, erkent,Moorkens. ‘Maar we gaan alles weer investeren.’

Alcopa Opgericht: in 1937 door Albert en Constance Moorkens

CEO’s: kleinzonen Axel Moorkens en Damien Heymans

Invoerder van de Aziatische automerken Hyundai, Suzuki, Isuzu, SsangYong en MG

Ook actief in: autoveilingen (AlcopaAuction), onderdelen voor motoren (Bihr), bussen (CBM), boten (Orange Marine), deuren (Thys), raamfolies (Solar Screen), onlineapotheek (Viata) en carwashinstallaties (Lavance)

Omzet: 1,6 miljard euro (2019)

Brutowinst (ebitda): 89 miljoen euro

Aantal werknemers: 2.000