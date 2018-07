Sergio Marchionne, redder van Fiat, overleden

Sergio Marchionne, tot voor kort de CEO van autobouwer Fiat Chrysler, is woensdag overleden. Dat meldt de familie Agnelli, eigenaar van het autobedrijf.

Marchionne stond 14 jaar aan het roer van Fiat, later Fiat Chrysler , en realiseerde een succesvolle ommekeer bij de autoproducent. Hij was ook de architect van de overname van Chrysler, de Amerikaanse automobielgroep die tien jaar geleden door de economische crisis op kapseizen stond.

Pas afgelopen weekend werd Marchionne vervangen als CEO vanwege gezondheidsproblemen. Bij een routineuze operatie waren onverwachte complicaties opgetreden, meldde het bedrijf. Eind vorige maand werd de zwaar kettingrokende Marchionne voor het laatst in het openbaar gezien. Hij werd 66 jaar.

'Helaas is onze vrees uitgekomen', zei John Elkann, telg van de familie Agnelli en voorzitter van Fiat Chrylser, in een verklaring. 'Sergio Marchionne, man en vriend, is heengegaan. Ik geloof dat we zijn herinnering het best kunnen eren door te bouwen op zijn nalatenschap.'

Toen Marchionne, geboren in de Abruzzen maar grotendeels opgegroeid in Canada, in 2004 benoemd werd als CEO bij Fiat, was hij de vijfde topman in amper twee jaar bij het zwaar verlieslatende autobedrijf. Fiat had toen net een jaar met 6 miljard euro verlies afgesloten.

Na zware besparingen wist hij binnen de twee jaar weer aan te knopen met winst. Marchionne hielp Fiat weer zodanig gezond te maken dat het in staat was om Chrysler in te lijven. In 2014 werd die operatie beklonken met de oprichting van Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Vandaag is FCA in marktwaarde bijna tien keer groter dan het Fiat dat dealmaker Marchionne in 2004 onder zijn hoede kreeg. Het bedrijf is de op zes na grootste autoproducent ter wereld. Zo zette Marchionne een hefboom onder het fortuin van de Agnelli's.

Dat was ooit anders. In 2005 ging het zodanig slecht met Fiat dat Marchionne zijn toenmalige Amerikaanse partner General Motors, dat een koopoptie had bedongen, zo ver kreeg om 2 miljard dollar te betalen om uit de alliantie te stappen.

Nochtans had Marchionne weinig automobielervaring toen hij bij Fiat aan boord kwamen. De manager, van opleiding boekhouder en advocaat, had op dat moment zijn strepen verdiend in de verzekeringsindustrie. Hij kwam eerst bij Fiat in de raad van bestuur, later werd hij in de CEO-stoel gehesen.

Als halve buitenlander was Marchionne ook altijd minder gevoelig voor Italiaanse heilige huisjes. Hij halveerde onder meer de ontwikkelingstijd voor nieuwe modellen. Marchionne week ook graag op vestimentair vlak af, en verkoos hemd en donkere wollen trui boven maatpak. Dat spaarde tijd uit aan het begin van de dag, claimde hij.

Tijdens zijn persconferenties, zoals die op de jaarlijkse autoshow van Genève, hingen autojournalisten trouw aan de lippen van de Canadese Italiaan omdat hij die momenten graag aangreep om, doorspekt met de nodige humor, zijn ongezouten visie op de automobielindustrie te geven.