Serieuze kink in de kabel bij laadpalendochter Engie

De Nederlandse laadpalenspecialist EVBox kampt met fouten in de boekhouding. Die leidden er mee toe dat eigenaar Engie de geplande beursgang moest afblazen.

Het leek een jaar geleden een meesterzet van Engie , het Franse moederbedrijf van Electrabel. De groep kondigde een deal aan om haar laadpalendochter EVBox naar de New York Stock Exchange te brengen op een moment dat beleggers tuk zijn op alles wat met elektromobiliteit te maken heeft. Engie zou cashen op het in 2017 overgenomen snelgroeiende bedrijf dat geleid werd door de Belg Kristof Vereenooghe.

De essentie Bij de Nederlandse laadpalenspecialist EVBox werden fouten in de boekhouding van 2019 aangetroffen.

Rechtzettingen hebben de omzet en de winstmarge gedrukt en leidden tot het afblazen van de beursgang via een spac-constructie.

Tal van personen in het management en het bestuur zijn vertrokken bij de dochter van Engie.

Maar de operatie die EVBox via een spac-constructie een snelweg naar de beurs moest opleveren, werd een lijdensweg. Een spac (special purpose acquisition) of blancochequebedrijf is een beursgenoteerde vennootschap met een berg cash. De enige bestaansreden is via een fusie of overname een doelbedrijf aan een beursnotering te helpen.

Snel na de verloving rezen vragen bij investeerders en de cijferaars van de investeringsgroep TPG die de spac had opgezet. De grootste struikelsteen was het uitblijven van de geauditeerde jaarrekening over 2020 van EVBox, waardoor de operatie uitgesteld moest worden. Tussen kerst en nieuw lieten Engie en de spac TPG Pace Beneficial Finance weten dat de operatie werd afgeblazen. Een concrete reden werd niet gegeven, behalve dat het 'in onderling overleg' was gebeurd.

Fouten

Boekhoudfouten blijken nu een deel van de oorzaak, schrijft de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad, dat het voorlopige jaarverslag van de holding EV Charged kon inkijken. Daar wordt melding gemaakt van 'materiële fouten' in de jaarrekening van 2019. Die zouden te maken hebben met 'vergissingen of verkeerd gebruik van feiten'.

6,5 miljoen Brutomarge Door de correcties halveerde de brutomarge in 2019 tot iets meer dan 6,5 miljoen euro.

De fouten in de cijfers van 2019 werden inmiddels rechtgezet, maar door die correcties daalde de omzet en halveerde de brutomarge tot iets meer dan 6,5 miljoen euro. Minder omzet en een fors lagere winstmarge zijn dodelijk voor een groeibedrijf dat gewaardeerd wordt tegen een veelvoud van de verwachte toekomstige omzet en winst. EVBox ging uit van een omzetgroei van 56 miljoen euro in 2019 naar 225 miljoen euro dit jaar. Die explosieve groei vormde de basis voor de hoge waardering van 969 miljoen dollar (853 miljoen euro) bij de spac-deal.

Na de aanpassingen heeft revisor EY de cijfers van 2019 afgetekend, maar dat is nog niet het geval met die van 2020. Nu ook 2021 is afgelopen, is het onmogelijk om met boekhoudproblemen naar Wall Street te trekken.

Ondertussen blijken tal van wijzigingen te zijn doorgevoerd in het management en het bestuur. Financieel directeur Rob Blasman vertrok al in april 2021. Operationeel directeur Peter Van Praet werd in september geschorst en vertrok per 31 december. CEO Vereenooghe meldt zich ziek en wordt vervangen door interim-CEO Remco Samuels, een oudgediende van Engie Electrabel in Nederland.