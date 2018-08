Shortsellers spannen proces aan tegen Tesla-baas Musk

Elon Musk verraste afgelopen de week de markt met een tweet waarin hij aankondigde dat hij Tesla van de beurs wilde halen tegen 420 dollar per aandeel. Dat dreigt hem nu juridisch zwaar op te breken. Na de aankondiging van Musk schoot het aandeel van de autobouwer 11 procent omhoog, tot bijna 380 dollar per stuk. Intussen is die winst alweer bijna verdampt, maar shortsellers, die speculeren op een daling van de beurskoers, verloren door de plotse koerssprong naar eigen zeggen 'miljoenen'. Volgens hen heeft Musk de markten misleid.

Het bedrijf van de beurs halen aan 420 dollar per aandeel, zoals Musk in zijn tweet aankondigde, zou 70 miljard dollar kosten. Hoewel Musk zei dat de financiering 'verzekerd' is, is niet duidelijk waar het geld vandaan moet komen. Tesla zelf stapelt de verliezen op. Volgens de Wall Street Journal is de Amerikaanse beurswaakhond SEC een onderzoek gestart.