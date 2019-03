'Show must go on' op autosalon van Genève

Afwezige automerken, handelsoorlogen en een onzekere elektrische toekomst werpen een donkere schaduw over het belangrijkste autosalon ter wereld.

Het autosalon van Genève gold jarenlang als dé afspraak voor de internationale auto-industrie. Maar op de 89ste editie, die dinsdag van start ging, is van euforie weinig te merken.

Tal van automerken zakken zelfs niet af naar Genève. Zo laat de Zweedse autobouwer Volvo het salon voor het eerst aan zich voorbij gaan. Ook Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover en Opel blinken uit door afwezigheid. De merken verkiezen productlanceringen op blitse events of op hippe technologiebeurzen zoals CES in Las Vegas boven de klassieke, dure en ouderwetse autosalons zoals Genève. De Zwitserse spoorwegen of de lokale biogasfederatie vullen de lege ruimten op.

Topmannen in de nor

Ook tal van topmanagers zijn er niet meer bij om het salon leven in te blazen. De auto-industrie werd lang gedomineerd door CEO’s die hun bedrijven als tsaren naar hun hand zetten en met plezier boude stellingen over de sector innamen.

Zo entertainde Sergio Marchionne, de CEO van Fiat Chrysler (FCA), in Genève elk jaar een zaal bomvol journalisten met zijn ongezouten mening over tal van onderwerpen, tot de Italiaanse politiek toe. Maar Marchionne overleed vorige zomer onverwacht. Zijn opvolger, de Brit Mike Manley, beperkte zich in Genève tot het voorlezen van de autocue.

Bij Daimler is Dieter Zetsche bezig aan zijn laatste maanden als CEO. Op het persevent van Mercedes luisterde Zetsche - met witte sneakers, jeansbroek en ongestreken jasje - in een hoekje naar de eerste speech van zijn opvolger, de nuchtere maar ietwat saaie Zweed Ola Källenius.

Bij Audi moet de Nederlander Bram Schot de meubelen redden. Zijn voorganger Rupert Stadler zat vorig jaar maandenlang in de gevangenis omwille van zijn rol bij Dieselgate. Het schandaal blijft aan de Volkswagen-groep plakken.

De van fraude verdachte Renault-topman Carlos Ghosn kwam deze week dan weer op borgtocht vrij uit een Japanse cel. De val van Ghosn deed de ‘alliantie’ tussen de merken Renault, Nissan en Mitsubishi op zijn grondvesten daveren.

Elektrische doorbraak

Schermvullende weergave Nieuwe elektrische wagens van BMW in Genève. ©AFP

De instabiliteit aan de top komt net op het moment dat de autosector een immense transformatie ondergaat. Terwijl autobouwers miljarden moeten investeren in de ontwikkeling van elektrische modellen, blijft de vraag bij de consument bedroevend laag. Vorig jaar reed amper 0,7 procent van de in België verkochte auto’s zuiver elektrisch.

Veelzeggend is de verkiezing van de Europese ‘Car of the Year’. Terwijl die award de voorbije jaren steevast naar populaire volumemodellen zoals de VW Passat of de Opel Astra ging, kenden autojournalisten de prestigieuze prijs dit jaar toe aan de Jaguar I-Pace. Die elektrische SUV van het Britse luxemerk, een concurrent van de Brusselse Audi E-Tron, heeft een instapprijs van 79.000 euro heeft. Dat toont dat elektrische auto’s verre van marktrijp zijn.

Wereldmarkt daalt

Tegelijk zetten tal van handelsoorlogen de autosector onder druk. De dreigende Trump-taksen op auto-import, de chaotische brexit en een dalende verkoop in belangrijke markten zoals China en Turkije doen de zenuwen bij veel autobouwers oplopen. De Duitse autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer verwacht dat de wereldwijde autoverkoop in 2019 voor het tweede jaar op rij zal dalen.

Maar in Genève valt van paniek uiteindelijk niet te veel te merken. In tegenstelling tot het verkoopsalon in Brussel halen autobouwers in Zwitserland graag hun wereldpremières en prototypes van stal. Zo pakt Peugeot uit met zijn nieuwe 208 en toont Audi de studie van de elektrische Q4 E-Tron.