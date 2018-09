Showman met walrusnor geeft Daimler-fakkel door

De langstzittende CEO in de Duitse auto-industrie stapt volgend jaar op als topman van het Duitse Daimler.

Met zijn spierwitte ‘Schnauzbart’, zijn ronde brilletje en zijn casual outfit - hij ruilde het stijve kostuum met das voor witte sneakers en jeans na een bezoek aan Silicon Valley - is Daimler-topman Dieter Zetsche (65) een van de bekendste uithangborden van de Duitse industrie.

Maar zijn rijk bij Daimler loopt ten einde. Volgend jaar slaat hij de deur achter zich dicht. Hij wordt opgevolgd door Ola Källenius (49), een rustige Zweed die houdt van raceauto’s en nu hoofd ontwikkeling is bij het moederbedrijf van Mercedes-Benz en Smart.

Källenius wordt de eerste niet-Duitser en ook de eerste niet-ingenieur - hij studeerde financiën en management - aan het roer van de 132 jaar oude Duitse autogroep. Hij moet Daimler klaarstomen voor de strijd tegen Tesla, Waimo (Google) en de Bytons en Nio’s (Chinese techstart-ups) van deze wereld.

Dr.Z.

Promofilmpje Dr.Z. voor de lancering van de Chrysler

Zetsche begon in 1976 bij Daimler. In 2000 werd hij hoofd van Chrysler dat door Daimler was overgenomen. Om het Amerikaanse Chrysler uit het slop te halen, startte Zetsche tv-reclamecampagnes waarin hij figureerde als Dr. Z. Maar de mayonaise pakte niet. De culturele verschillen waren te groot.

Zetsche stootte Chrysler af nadat hij in 2006 Daimler-topman Jürgen Schrempp was opgevolgd. Niet nadat hij eerst 26.000 Chrysler-werknemers had ontslagen en zes fabrieken had gesloten. Zetsche schroefde de megalomane ambitie van Schrempp om van Daimler een wereldspeler te maken terug, verkocht het belang van 15 procent in Airbus en focuste op luxeauto’s.

Zetsche maakte van Daimler opnieuw de grootste producent van luxeauto’s. Maar het dieselschandaal en de late ontwikkeling van elektrische auto’s zijn wel een smet op zijn blazoen.

In 2016 werd Mercedes opnieuw het grootste luxemerk ter wereld, voor BMW en Audi. De lancering van sportievere modellen als de crossover en de compacte sedan bleken een schot in de roos. Met het opsplitsen van Daimler in drie divisies - auto’s, trucks en diensten zoals het autodeelbedrijf Car2Go en MyTaxi-app - opende Zetsche de deur voor lucratieve spin-offs.

Gesjoemel

Maar het was niet allemaal rozengeur en maneschijn. Net als Volkswagen werd Daimler beschuldigd van gesjoemel met software in dieselwagens om de uitstoot te verbloemen. Zetsche moest in Europa 750.000 auto’s terugroepen. Vernietigend voor de reputatie. Maar ook voor de winst.

Het schandaal leidde tot een aversie voor dieselauto’s. Laat die nu net heel winstgevend zijn én belangrijk om de groep aan een lagere CO2-uitstoot te helpen. Zetsche sprong ook laat op de trein van de e-auto. Tot hij plots, bijna in paniek, een investeringsplan van 12 miljard euro lanceerde voor de ontwikkeling van tien elektrische Mercedes-modellen, waarvan de eerste volgend jaar op de markt komt.

Maybach

Zetsche wist zich ook geen raad met de kleine Smart. Die loopt binnenkort mogelijk nog enkel elektrisch van de band. En dan is er nog Maybach, het luxemerk dat moest concurreren met Rolls-Royce en Bentley. Ook dat flopte.

Pogingen om het staatsinvesteringsfonds Aabar van Abu Dhabi in 2009 als belangrijke verankeraar van Daimler binnen te halen faalden. Aabar verkocht drie jaar later met dubbele winst. Hopelijk heeft Daimler meer geluk met de Chinese miljardair Li Shufu. De eigenaar van Geely en Volvo kocht dit jaar 9,7 procent van Daimler.