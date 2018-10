Slabakkende Chinese groeimotor treft autobouwers

De voorbije 48 uur waarschuwden onder meer Volkswagen, Ford en Renault voor lagere winsten in China, de belangrijkste groeimotor voor autobouwers.

Een waslijst aan merken, van Volkswagen over Ford tot Renault, wijzen onder meer naar het Amerikaans-Chinese handelsconflict als verklaring voor de slabakkende vraag in China, waar klanten wegblijven uit de showrooms. De maandelijkse verkopen vallen er al vier maanden op rij terug, meldt het persagentschap Bloomberg.

Volkswagen liet woensdag weten niet langer uit te gaan van een hogere verkoop in China. ‘We gingen uit van een 4 procent hogere autoverkoop voor de hele sector in China dit jaar. Maar de Chinese consumenten haken af’, zei Jochem Heizmann, de topman van VW China, aan de Japanse krant Nikkei. China is de belangrijkste markt voor de Volkswagen-groep, goed voor bijna 40 procent van de verkoop. Maar Volkswagen ziet momenteel een neergang met dubbele cijfers, aldus Heizmann.