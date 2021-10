Slechtste septembermaand voor Europese autoverkoop sinds 1995

Er zijn in september in de Europese Unie 718.598 auto's ingeschreven, het laagste cijfer voor een maand september sinds 1995. Dat meldt de Europese sectorfederatie ACEA.

De inschrijvingen van nieuwe auto's in Europa lagen 23,1 procent lager dan in september vorig jaar. Met uitzondering van Cyprus en Estland daalde in alle landen in Europa de verkoop. Alle grote Europese automarkten noteren een dubbelcijferige daling: Italië (-32,7%), Duitsland (-25,7%), Frankrijk (-20,5%) en Spanje (-15,7%).

In België daalde de verkoop in september met 26,4 procent in vergelijking met vorig jaar. Uit cijfers van de Belgische autosectorfederatie Febiac van de eerste drie kwartalen van dit jaar bleek vorige week al dat de vrije val van de verkoop van dieselauto's blijft aanhouden in ons land.

Chiptekort

De slabakkende verkoop heeft te maken met het aanhoudende tekort aan computerchips voor auto's. Dat leidt tot lange levertijden voor nieuwe auto’s, omdat autofabrieken om de haverklap de productie moeten stilleggen. Levertijden van een tot anderhalf jaar zijn geen uitzondering meer, wat dan weer de markt voor tweedehandswagens deed boomen.