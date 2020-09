Slimme stadsauto Smart sterft stille dood

De verkoop van Smart is in België volledig ingestort. Eigenaar Daimler rekent op de Chinezen om het iconische stadsautootje na een kwarteeuw vol mislukkingen nieuw leven in te blazen.

Klein, hip en volledig elektrisch. Smart lijkt alles in huis te hebben voor de stedelijke mobiliteit van de toekomst. Maar het kleine broertje van Mercedes blijkt op sterven na dood.

Terwijl Smart de voorbije jaren telkens elk jaar 1.500 stuks verkocht, is de verkoop in België vandaag compleet ingestort. In de eerste acht maanden van dit jaar werden amper 70 Smarts ingeschreven, blijkt uit cijfers van de automobielfederatie Febiac. 'We hebben inderdaad al betere verkoopcijfers gekend voor Smart', erkent Bastien Van den Moortel, woordvoerder van Mercedes-Benz België.

Elektrisch

De inzinking van Smart is het gevolg van een strategische beslissing bij Daimler. Het Duitse moederhuis maakte onlangs een kruis over de Smart met klassieke verbrandingsmotor en verkoopt sinds vorig jaar alleen nog zuiver elektrische modellen.

70 verkoop in België In ons land werden in de eerste acht maanden van 2020 amper 70 Smarts ingeschreven.

'Smart is nog altijd een uniek concept en een icoon van de stedelijke mobiliteit, wat ook maakt dat het een nicheproduct is, zeker nu het merk 100 procent elektrisch is', zegt Van den Moortel. 'De modellen zitten op het einde van hun levenscyclus en de concurrentie heeft ook mooie alternatieven, vooral op het vlak van de autonomie.'

De elektrische Smart die vandaag in de showroom staat, is een oud model met een bijzonder beperkte reikwijdte. In theorie heeft een Smart met een volle batterij een bereik van 150 kilometer, maar in de praktijk is dat een pak minder. De elektrische versie van concurrent Mini raakt (theoretisch) de helft verder. De elektrische Fiat 500 die binnenkort uitkomt, belooft een rijbereik van 300 kilometer.

Bovendien is de Smart voor twee inzittenden met een instapprijs van 24.000 euro geen koopje. 'Die auto verkoopt voor geen meter', zucht een Belgische Mercedes-dealer. 'Voor zo'n kleine auto is een Smart gewoon te duur. Maar Smart heeft eigenlijk nooit gedraaid. Het was van de regen in de drop.'

Prestigeproject

Smart ontstond in de jaren 90 als een prestigeproject van Mercedes. Nicolas Hayek, de eigenaar van het Zwitserse horlogemerk Swatch, bedacht het idee van een stijlvolle stadsauto, met de 's' van Swatch, de 'm' van Mercedes, en 'art', het Engelse woord voor kunst. Met de auto die plaats uitspaarde door dwars te parkeren kwam Daimler met een verfrissend tegengewicht voor zijn zware limousines.

Mercedes bouwde voor zijn nieuwe dochter een nagelnieuwe fabriek in het Franse Hambach, net over de grens met Duitsland. Op de hoogtechnologische site, met straatnamen als de Route du Dynamisme en Rue de la Flexibilité, kregen alle toeleveranciers een eigen plek vlak bij de centrale productiehal. Dat een Duitse constructeur dankzij subsidies uit Parijs een hoogtechnologische fabriek bouwde in Frankrijk gaf bovendien een politieke dimensie aan het project. De Franse president Jacques Chirac en de Duitse kanselier Helmut Kohl openden 'Smartville' in 1997 feestelijk.

Sinds een kwarteeuw staat Smart voor een toekomst die niet kwam. Süddeutsche Zeitung Duitse krant

Maar Mercedes slaagde er nooit in om van Smart een succes te maken. De Duitse constructeur heeft vermoedelijk nooit winst gemaakt met zijn hippe stadsauto. De verkoop zakte jaar na jaar tot amper 107.000 stuks in 2019. 'Sinds een kwarteeuw staat Smart voor een toekomst die niet kwam', resumeerde de Duitse krant Süddeutsche Zeitung deze zomer.

China

Terwijl Daimler-CEO in Dieter Zetsche in 2018 nog 500 miljoen euro wilde investeren om de nieuwe elektrische Mercedes te bouwen in Smartville, besliste zijn opvolger Ola Källenius de fabriek te verpatsen. De belangrijkste kandidaat-overnemer is het Britse chemiebedrijf Ineos, bekend van zijn investeringen in de Antwerpse haven. Ineos-stichter Jim Ratcliffe wil op de heilige grond van het kleine Smart - o ironie - zijn Grenadier bouwen, de opvolger van de lompe Land Rover Defender.

De toekomst van Smart ligt in China. Daimler sloot onlangs een joint venture met het Chinese Geely, het moederbedrijf van Volvo, om daar de nieuwe Smart te bouwen. De eigenaar van Geely, Li Shufu, is sinds kort met 10 procent de belangrijkste aandeelhouder van Daimler. In 2022 komt in China een nieuwe auto met dezelfde naam op de markt, al zal die een pak groter uitvallen dan de huidige Smart. Mercedes is verantwoordelijk voor het design van de nieuwe Smart, terwijl Geely de productie op zich neemt.