Snelle elektrificatie bedreigt 500.000 jobs in auto-industrie

De almaar snellere elektrificatie van de auto-industrie dreigt in Europa ten koste te gaan van honderdduizenden jobs, vooral bij de toeleveranciers.

Clepa, de Europese vakorganisatie van toeleveringsbedrijven aan de auto-industrie, liet de consultant PwC Strategy& een studie uitvoeren. Hoe sneller overheden de overschakeling van verbrandings- naar elektromotor opleggen, hoe groter het sociale bloedbad wordt, leren de drie scenario's die Clepa liet doorrekenen. In het snelste elektrificatiescenario mogen nieuwe auto's vanaf 2030 geen CO 2 meer uitstoten en loopt de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor vanaf 2035 af. 501.000 jobs dreigen dan te verdwijnen, ruim de helft tussen 2030 en 2035.

De essentie De opmars van de elektrische wagen zet de hele auto-industrie op haar kop.

Bij toeleveranciers van de aandrijflijn voor verbrandingsmotoren dreigen een half miljoen banen te verdwijnen.

Ook bij de automakers bestaat het risico op jobverlies, al wordt dat wellicht gecompenseerd door batterijproductie.

In de minder abrupte scenario's, waarbij autobouwers meer tijd krijgen om over te schakelen en er ook meer ruimte is voor de ontwikkeling van alternatieven voor e-auto's, zoals groene waterstof, wordt de schade beperkt en meer in de tijd gespreid.

De banen gaan vooral verloren bij toeleveranciers die onderdelen voor de aandrijflijn van auto's maken: van de versnellingsbak tot de verbrandingsmotor. Dat zijn nu nog zeer arbeids- en kapitaalintensieve onderdelen, maar bij elektrische auto's is dat veel minder complex. Van de 1,7 miljoen mensen die bij de Europese toeleveranciers van de auto-industrie werken, zijn er zo'n 600.000 rechtstreeks betrokken bij onderdelen voor de aandrijflijn.

Batterij-jobs

Tegenover dat half miljoen banen die kunnen verdwijnen, staat de boomende batterij-industrie. Die creëert volgens de studie de komende twintig jaar zo'n 226.000 nieuwe jobs. 'Dat is wel op voorwaarde dat de hele keten van de batterijproductie ook hier in Europa plaatsvindt', zegt Sigrid De Vries, de secretaris-generaal van Clepa. Vorige week raakte bekend dat Vlaanderen naast de bouw van een grote batterijfabriek voor Volvo Cars grijpt. Die zou 3.000 jobs opleveren.

De Vries benadrukt voorts dat batterijfabrieken ook heel andere profielen van personeel nodig hebben dan de huidige producenten van versnellingsbakken en motoren.

Tesla

Niet alleen bij de toeleveranciers leidt de versnelde elektrificatie mogelijk tot jobverlies. Volkswagen-topman Herbert Diess waarschuwde zijn raad van bestuur laatst dat de oprukkende e-auto alleen al bij Duitse Volkswagen-fabrieken tot 30.000 jobs bedreigt.

Diess spiegelt zich daarvoor aan Tesla. De Amerikaanse e-autobouwer begint wellicht nog voor het einde van dit jaar in zijn gloednieuwe fabriek in Grünheide, net buiten Berlijn, elektrische auto's te produceren. Daar duurt het tien uur om een Tesla Model 3 in elkaar te schroeven, terwijl de werknemers in Wolfsburg dertig uur nodig hebben om een Volkswagen Golf te produceren.

Maar De Vries wijst erop dat automakers meer mogelijkheden hebben om te diversifiëren of uitbestede onderdelenproductie opnieuw zelf te produceren. Toeleveranciers zijn vaak gespecialiseerde kmo's 'met minder toegang tot de kapitaalmarkt om te investeren in de transformatie van hun business'.