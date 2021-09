Sociaal overleg bij D'Ieteren Car Centers mislukt

De directie van D'Ieteren houdt vrijdag een nieuwe personeelsvergadering over een aangepast voorstel voor de versobering van de arbeidsvoorwaarden. De bonden spreken over 'louter cosmetische aanpassingen'.

Het gaat om de D'Ieteren Centers in Zaventem, Drogenbos, Anderlecht en Elsene, die verkoop- en naverkoopdiensten bieden voor de merken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, My Way en Wondercar. Die activiteit, die volgens de directie van strategisch belang is voor D'Ieteren omdat het zo rechtstreeks in contact blijft met zijn eindklanten, is al jaren verlieslatend.