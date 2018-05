Softbank investeert in zelfrijdende Chevrolets

Het Japanse investeringsconglomeraat Softbank van Masayoshi Son pompt 2,25 miljard dollar (1,9 miljard euro) in GM Cruise, het dochterbedrijf van General Motors Quotation dat zelfrijdende auto's ontwikkelt.

Softbank investeert via zijn Vision-fonds, dat eerder al belangen opbouwde in de taxi-app Uber (dat ook sleutelt aan autonome auto's) en Nvidia. Die laatste maakt grafische kaarten die onontbeerlijk zijn in auto's met zelfrijdende technologie aan boord.