Spartelende dealers zien autoverkoop stilvallen

De Belgische autogarages mogen enkel nog dringende herstellingen uitvoeren. Dat is een nieuwe tegenvaller voor een sector met minimale marges.

De Belgische autoverkoop is volledig stilgevallen door de coronamaatregelen van de federale regering. Alle winkels en showrooms moeten sluiten.

Enkel voor 'dringende herstellingen en dringende takelwerken' geldt een uitzondering. Meerdere dealers organiseren daarom een beperkte wachtdienst voor noodgevallen. 'In elke vestiging is één persoon aanwezig', zegt Rudi Jennes, die meerdere Volkswagen-garages in Vlaams-Brabant bezit. 'In Machelen herstellen we momenteel twee politiewagens.'

De groep Devos-Capoen, die vijf vestigingen voor Renault in West-Vlaanderen uitbaat, heeft alle niet-dringende herstellingen uitgesteld tot na 5 april. Enkel de hoofdzetel in Kuurne blijft open voor dringende reparaties.

'We zijn begonnen met twee mecaniciens, een receptionist en een telefonist', zegt Sophie Devos. 'We helpen wie een lekke band heeft en daardoor niet meer naar de winkel of naar de apotheek kan. Maar het aantal klanten is zeer beperkt.' Devos volgt op hoe de permanentie loopt. 'We moeten een evenwicht zoeken tussen de service en de kostprijs. Ik weet nu al dat die permanentie meer zal kosten dan dat ze opbrengt, maar we willen toch iets doen.'

Crisis

Voor de autodealers is de coronacrisis een nieuwe tegenvaller. De sector kampt al jaren met een zeer lage rendabiliteit. Uit een analyse door de sectorfederatie Traxio van de jaarrekeningen van 1.800 merkverdelers blijkt dat Belgische dealers in 2018 een gemiddelde (mediaan) nettomarge van 1,02 procent draaien. Daarmee daalde de rendabiliteit voor het tweede jaar op rij.

De zware concurrentie tussen merken, de dalende vraag naar onderhoud en de groeiende noodzaak aan investeringen in elektrische en autonome technologie zetten de sector zwaar onder druk.

We zullen hulp nodig hebben van alle kanten om het hoofd boven water te houden. Rudi Jennes Autoverkoper



'We hebben heel kleine marges', bevestigt Rudi Jennes. 'We zullen dus hulp nodig hebben van alle kanten, zowel van de regering en als van de invoerders, om het hoofd boven water te houden.' Verkoop

De autosector verwachtte dit jaar sowieso een mindere verkoop dan in het topjaar 2019. In de eerste twee maanden van 2020 werden in België 98.615 nieuwe auto's ingeschreven. Dat was 2,36 procent minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van automobielfederatie Febiac.

Autodealers proberen online geïnteresseerde klanten te infomeren. 'We krijgen sporadisch via internet een aanvraag voor een offerte, zowel van particulieren als van bedrijven', zegt Sophie Devos. 'Een zaakvoerder volgt die offertes van thuis uit op. De verkoop zou door de dalende markt en de striktere CO2-regels dit jaar al afnemen. Met de coronacrisis erbij krijgt de autosector het nu heel zwaar te verduren.'