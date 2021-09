Spontane staking bij garages van D'Ieteren

De werknemers van de D'Ieteren-garages voeren actie tegen een nieuw plan van de directie om de loon- en arbeidsvoorwaarden terug te schroeven.

Bij de garages van de groep D'Ieteren , die de merken van de Volkswagen-goep invoert in België, werken ongeveer 400 mensen. De spontane staking brak uit na een aankondiging van de directie dat ze de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers wil terugschroeven, meldt de socialistische vakbond ABVV-MWB.

In juni maakte de directie volgens de vakbond haar strategische visie voor de garages bekend. Deze week werd duidelijk dat die 'drastische besparingen bevat op verworvenheden van de werknemers waarover in het verleden is onderhandeld'. Volgens vakbondsman Jean-Paul Sellekaerts werd het werk door de mensen onmiddellijk spontaan en voor onbepaalde duur neergelegd.

De werknemers zijn klaar om tot het einde te gaan. Ze zijn gemotiveerd. Jean-Paul Sellekaerts Vakbondsman ABVV-MWB

D'Ieteren is al langer bezig met een reorganisatie van zijn dealers. Twee jaar geleden werden de garages nog ondergebracht in een aparte entiteit, wat voeding gaf aan speculaties over een eventuele afstoting van de historische autoactiviteit van D'Ieteren.

Onbespreekbaar

Aan de hoofdzetel van het bedrijf in de Maliestraat in Elsene is een stakingspost opgetrokken. 'Dit plan is onbespreekbaar', zegt Sellekaerts. 'Alle verworvenheden die in vijftig jaar opgebouwd zijn, worden van tafel geveegd. De werknemers moeten flink loon inleveren en moeten meer werken. Bovendien zijn er volgens ons andere besparingsmogelijkheden in de managementstructuur bij D'Ieteren.'