Spookwagens pimpen autoverkoop

Officieel werden vorig jaar in ons land 550.000 nieuwe auto’s ingeschreven, het tweede hoogste aantal sinds 2011. Maar wie dieper in de cijfers duikt, ziet een ander plaatje.

In werkelijkheid werden vorig jaar geen 550.000, maar 528.000 nieuwe auto’s ingeschreven, minder dan in 2017. Dat blijkt uit de ‘netto’ inschrijvingscijfers van Febiac. De automobielorganisatie houdt geen rekening met nieuwe auto’s die zijn ingeschreven, maar binnen dertig dagen alsnog worden geschrapt.

De omstreden techniek kende vorig jaar na een jarenlange daling een heropleving. Liefst 21.458 auto’s werden vorig jaar ‘vals’ ingeschreven, 60 procent meer dan in 2017. Een deel van het fenomeen valt eenvoudig te rechtvaardigen. Pers-, test- of directiewagens worden door veel autobouwers snel verkocht. Bij veel merken gaat het om kleine aantallen. Grote spelers als Volvo en BMW tellen 100 valse inschrijvingen.

Bonus

Andere merken hebben wel boter op het hoofd. Zij misbruiken de techniek om hun verkoopcijfers kunstmatig op te pompen. Managers van invoerders en dealers krijgen een bonus als ze bepaalde verkoopdoelen halen.

21.458 Vorig jaar werden in België 21.458 auto’s in de maand na hun inschrijving weer uitgeschreven.

Vooral de Franse merken houden van de ‘tactische’ inschrijvingen. Zo kon Renault in 2017 zijn concurrent Volkswagen inhalen als populairste merk van België. Ook vorig jaar schreven Renault en Peugeot opnieuw 1.500 auto’s vals in.

Frankrijk is daar het ideale afzetland voor. Auto’s kunnen er als nieuw worden geregistreerd, zelfs na een inschrijving in een ander land. Dat maakt het verleidelijk om ingeschreven auto’s gewoon naar Frankrijk te exporteren. De auto duikt dan zowel in de Belgische als in de Franse nieuwe verkoopcijfers op.

Hyundai

Hyundai is de onbetwiste keizer van de valse inschrijvingen. De Zuid-Koreaanse autobouwer bracht vorig jaar in België bijna 22.000 auto’s aan de man, 11 procent meer dan in 2017. Maar 5.341 Hyundai’s werden binnen de maand weer uitgeschreven. Een kwart van de Belgische Hyundai-verkoop is dus - in de woorden Donald Trump - FAKE!

De woordvoerder van de Belgische Hyundai-invoerder Alcopa schrijft dat hoge cijfer gedeeltelijk toe aan ‘een stukje export’. Nationale invoerders moeten maanden op voorhand hun bestellingen doorgeven aan Seoul.

Importeurs die een bepaald model niet kwijtraken, schuiven dat vlot over de Europese grenzen. Omgekeerd belanden buitenlandse Hyundai’s via import ook in België. Bedrijven als de autosupermarkt Cardoen bouwen hun businessmodel op die goedkope buitenlandse stocks.

Uitstoottest

Experts zien de nieuwe Europese uitstoottest WLTP als oorzaak voor de boom aan valse inschrijvingen. Voor de invoering van die test op 1 september 2018 moesten constructeurs alle auto’s verkopen die niet voldeden aan de nieuwe tests. Heel wat merken raakten hun oude modellen - ondanks grote kortingen - niet kwijt in de rustige maanden juli en augustus.