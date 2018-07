Staaltaksen bijten in winstverwachtingen autobouwers

Fiat Chrysler en GM kondigen aan dat hun winst dit jaar lager zal uitvallen door de invoertarieven voor staal en problemen in China.

Het Amerikaanse GM en het Italiaanse Fiat Chrysler - twee van de grootste automakers ter wereld - kondigen woensdag aan dat ze het dit jaar slechter zullen doen dan eerder aangegeven. GM ging ervan uit dat zijn winstmarge dit jaar 10 procent zou bedragen, maar het percentage zal uiteindelijk tussen 9 en 10 procent stranden.

Fiat Chrysler rekent op tussen 7,5 en 8 miljard euro bedrijfswinst zonder eenmalige meevallers. Eerder ging het uit van 8,7 miljard euro.

Het aandeel van Fiat Chrysler gaat in de loop van woensdag met 14 procent achteruit. GM daalt ruim 7 procent.

GM kampt met de gevolgen van de verhoogde belastingen die de Amerikaanse regering van president Donald Trump heeft ingevoerd voor geïmporteerd staal. Het meeste staal van auto's van merken zoals Buick, Cadillac en Chevrolet is van Amerikaanse makelij, maar ook Amerikaans staal is duurder geworden. Ook de koers van de Brazilaanse munt real en de Argentijnse peso spelen GM parten.

China

De aangepaste winst per aandeel van GM bedroeg in het tweede kwartaal 1,81 dollar. Dat was meer dan dan verwachting van 1,78 dollar, maar minder dan de 1,89 dollar uit dezelfde periode een jaar eerder.

'Omdat we ook in de rest van 2018 een stevige wind op kop verwachten, verlagen we onze verwachtingen voor het hele jaar', zegt GM in een persbericht.

Ook Fiat Chrysler ondervond last van de staalbelastingen. Trump viseert er vooral China mee, omdat China volgens hem goedkoop staal dumpt in de VS en zo de lokale industrie schade berokkent.

In een poging Trump te paaien heeft China zijn eigen invoertaksen voor staal op 1 juli verlaagd van 25 naar 15 procent. Fiat Chrysler denkt dat heel wat Chinezen daarom gewacht hebben om een Fiat, Chrysler, Jeep op Maserati te kopen.

Prioriteit

China is momenteel het grootste probleem en de perikelen gaan verder dan de staaltaksen alleen. In Azië boekte Fiat Chrysler een aangepast verlies van 98 miljoen euro. Mede daardoor daalde de groepswinst over het tweede kwartaal met 35 procent tot 754 miljoen euro.