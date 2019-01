Stakers blokkeren Mercedes-Benz Europa in Brussel

De ingangen van het filiaal Mercedes-Benz Europa in Sint-Lambrechts-Woluwe zijn dinsdagochtend allemaal afgezet door stakend personeel. Het gemeenschappelijk vakbondsfront schaart zich achter de actie. Ook bij het Mercedes-Benz Truck Center in Sint-Pieters-Leeuw wordt dinsdag gestaakt. De directie betreurt de actie, die zo'n 500 werknemers treft.

Tien jaar

De vakbonden stellen dat het ontbreken van een winstdeelnemingspremie en maaltijdcheques historisch gegroeid is. De vraag ernaar ligt al een tiental jaar op tafel. 'Er is al jaren winst bij Mercedes en ze vragen ons tegen 2020 het nummer een te worden in België, voor BMW. Maar iedere keer vinden ze wel een excuus om ons niet in de winst te laten delen', stelt Gultekin.