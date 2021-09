Staking bij D'Ieteren duurt zeker tot donderdag voort

De staking bij de garages van D'Ieteren, dat de merken van de Volkswagen-groep invoert in België, is nog niet voorbij. Een vergadering tussen de directie en de vakbonden dinsdagvoormiddag heeft geen oplossing opgeleverd. Donderdag is nieuw overleg gepland.

De staking bij de garages duurt al bijna twee weken. Het gaat om de D'Ieteren Centers in Zaventem, Drogenbos, Anderlecht en Elsene, die verkoop- en naverkoopdiensten bieden voor de merken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, My Way en Wondercar. Die retailactiviteit, die volgens de directie van strategisch belang is voor D'Ieteren omdat het bedrijf zo rechtstreeks in contact blijft met zijn eindklanten, is al jaren verlieslatend.

Volgens de directie zijn moeilijke beslissingen nodig om de concessie in Brussel rendabel te maken. 'We zitten in een moeilijke context', zegt woordvoerder Jean-Marc Ponteville. 'Door de coronapandemie zijn de verkoop en de inschrijvingen in België sterk gedaald. We hadden een markt van 550.000 inschrijvingen, maar vorig jaar is die in elkaar gezakt tot 430.000 inschrijvingen. Mensen werken meer van thuis of kiezen voor andere mobiliteitsalternatieven. Ook de komst van de elektrische wagen zet de sector onder druk. Zo'n wagens hebben minder onderhoud nodig. We moeten ons heruitvinden om een toekomst te hebben.'

Spontane staking

Nadat de directie had aangekondigd dat ze de loon- en arbeidsvoorwaarden van de zowat 400 werknemers die in de garages werken wou terugschroeven, ontstond begin september een spontane staking. De vakbonden noemen de plannen onbespreekbaar. 'D'Ieteren maakt eerst bekend dat het 288 miljoen euro winst heeft gemaakt, en tegelijk vraagt het aan zijn werknemers om in te leveren', zegt vakbondsman Jean-Paul Sellekaerts (ABVV-MWB). 'Dat is in het verkeerde keelgat geschoten.'

Volgens de bonden worden verworvenheden van de voorbije 40 jaar van tafel geveegd. De werknemers moeten loon inleveren en zouden meer moeten werken. Na het overleg dinsdag zei Sellekaerts dat de directie met meer over de brug moet komen. 'De directie heeft voorstellen gedaan, maar die zijn voor ons nog altijd onvoldoende. De bal ligt in hun kamp.'