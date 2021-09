Staking bij garages van D'Ieteren duurt voort

'De situatie is maandag onveranderd. De staking gaat voort en de mensen zijn gemotiveerder dan ooit', zegt vakbondsman Jean-Paul Sellekaerts maandag. Volgens hem is er nog geen contact geweest met de directie.

Volgens de vakbond maakte de directie in juni haar strategische visie bekend voor de garages van de groep, die de merken van de Volkswagen-groep invoert in Belgiƫ. Vorige week werd duidelijk dat die 'in drastische besparingen voorziet op verworvenheden van de werknemers waarover in het verleden onderhandeld is'.