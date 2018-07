Staking dreigt bij Fiat na transfer Ronaldo naar Juve

Fiat-fabriek in Melfi

De vakbond roept de werknemers van de Fiat-fabriek in Melfi, in het zuiden van het land, dan ook op het werk neer te leggen vanaf 15 juli om 22 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends op 17 juli.

'Het is niet normaal dat één persoon in deze onderneming miljoenen verdient, terwijl de doorsnee werknemer halverwege de maand al door zijn geld heen is', voegde de vakbond eraan toe. Hij eist van de familie Agnelli dat het de miljoenen in het bedrijf investeert.