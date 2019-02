Staking dreigt koninklijk bezoek aan Van Hool te doorkruisen

Bij de busbouwer Hool in Koningshooikt zit het conflict tussen arbeiders en directie over een loondispuut muurvast. Het geplande bezoek van koning Filip en koningin Mathilde aan de fabriek wordt niet afgelast.

Bij Van Hool is nog altijd geen akkoord over het loonconflict dat vorige week de kop opstak. De vakbonden zijn gestart met een actieplan waarbij elke dag afdelingen gaan staken. Vorige week had het personeel ook al drie dagen het werk neergelegd. Maar omdat er geen akkoord uit de bus kwam, beslisten de bonden na overleg met hun achterban om deze week een 'salamistaking' te organiseren.

Daarbij zullen elke dag acht andere divisies, gespreid over een week, het werk neerleggen. Woensdag kwamen bij de ochtend- en dagploeg 380 arbeiders niet opdagen. Ongeveer de helft van de arbeiders op de afdelingen waar stakingsacties waren gepland, zijn thuisgebleven. Voor de volledige fabriek is dat ongeveer 15 procent van de 2.520 arbeiders.

Premie

de aanleiding voor de acties is een beslissing van de directie om 40 mensen van de dienst na verkoop een premie van 1 euro per uur te geven. Het gaat om arbeiders die met hun job eigenlijk tot de garagemedewerkers behoren en dus meer kunnen verdienen bij een ander bedrijf. Om te vermijden dat die arbeiders elders aan de slag gaan, besliste de directie om ze opslag te geven.

De rest van het personeel vraagt nu ook opslag. De directie wil daar niet opgaan en heeft de beloofde premie terug ingetrokken.

'Meer koopkracht'

Volgens de bonden zit het conflict muurvast. 'We wachten op een signaal van de directie', zegt Hans Verreth van het ACV. 'We willen meer koopkracht voor alle arbeiders. Al zijn we wel realistisch genoeg om te beseffen dat 1 euro opslag per uur niet mogelijk is voor iedereen. Maar zolang de directie niets van zich laat horen, gaan we door.'

De directie geeft geen commentaar. 'We pleiten voor een serene aanpak', zegt woordvoerder Dirk Snauwaert. 'Meer kunnen we niet zeggen.'

Koning

De productie lijkt ondertussen weinig te lijden onder de acties omdat in het gros van de afdelingen wel nog wordt gewerkt. Bij de dienst na verkoop, die aan de basis ligt van het conflict, zou iedereen aan het werk zijn.

Volgende week dinsdag is een bezoek gepland van koning Filip en koningin Mathilde. Bij de bonden wordt met het idee gespeeld om die dag de hele fabriek plat te leggen, maar of dat doorgaat is nog lang niet zeker. Eerst zal worden gepeild hoe groot de actiebereidheid is.