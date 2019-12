Stakingsweek bij De Lijn start met beperkte hinder

Er zijn vandaag minder bussen uitgereden door een stalingsactie van de socialistische vakbond ACOD. De hinder blijft voorlopig beperkt.

'We stellen vast dat over heel Vlaanderen minder bussen uitrijden. Het is nog niet duidelijk hoe de rest van de dag zal verlopen', zegt woordvoerder Sonja Loos van De Lijn.

De socialistische vakbond had een stakingsaanzegging ingediend voor de hele week omdat de directie zich niet bereid zou tonen om oplossingen uit te werken voor verschillende problemen. Minister Lydia Peeters noemde die actie profileringsdrang van het ACOD in de aanloop naar de sociale verkiezingen.

Deze ochtend, op de eerste dag van de stakingsperiode, blijft de hinder beperkt, maar het blijft onduidelijk welke impact de staking de rest van de dag zal hebben. Loos benadrukt dat er op de website en in de app van De Lijn in real time wordt gecommuniceerd. Bussen die niet uitrijden verschijnen ook niet in de online dienstregeling.

